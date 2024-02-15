避險成本還是太高 新光金元月虧損22億元

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新光金元月獲利出爐，單月虧損22.49億元，其中新光人壽虧損30.84億元，主要來自三因素，一是因避險成本還是太高，二是新台幣貶值時增提外匯價格變動準備金，抵銷掉匯兌利益，三是因新壽元月新契約保費收入強勁，初期成本墊高所致。

新光金今公告，1月單月虧損22.49億元，主要來自新光人壽虧損30.84億元，新光銀行則獲利穩定，單月賺6.17億元，較去年同期成長37％。

新光金副總林宜靜表示，新光人壽元月虧損主要來自三因素，第一是避險成本還是很高，尤其是傳統避險NDF的成本高；第二，雖然1月新台幣貶值有匯兌利益，但因美元升值也要增提外匯價格變動準備金，1月增提15億元，抵銷掉部分的匯兌利益。

第三是因1月新光人壽新契約保費動能強勁，年成長73％，但新契約保費入帳初期會有費差損，成本會比較高，之後成本才會下降。不過，受惠於股市漲，元月新壽也有從股票部位實現約雙位數的資本利得，挹注獲利。

針對今年獲利，林宜靜指出，新台幣走勢仍是關鍵，要觀察美國降息的時間點與幅度，若美國確立降息，避險成本才有可能看到較明顯的下降。

另針對新光銀行的獲利穩健發展，林宜靜表示，新光銀一月獲利6.17億元，較去年同期成長37％，主要就來自淨手收年成長8％，同時新光銀行的投資收益有有所成長，主要來自股票與匯兌收益。