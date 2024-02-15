企業ESG資訊焦慮 商研院、台經院提方案陪跑渡過

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ESG議題深入企業經營，國際和臺灣紛紛祭出相關規範，企業主因而產生ESG資訊焦慮，財團法人商業發展研究院、台灣經濟研究院站在企業端，設立ESG永續學苑為企業培訓人才，亦或建構台經院ESG自評工具TESTK，協助中小企業自我了解ESG進度。

另一方面，隨著減碳目標時間逼近，金融監督管理委員會也要求產業上下游供應鏈共同推動永續，揭露供應鏈碳排。商研院副院長兼永續長張皇珍表示，因應永續趨勢的快速轉變，企業需要更密切關注永續相關資訊及相關指標，同時亦需積極與供應鏈溝通，共同朝永續目標邁進。

根據商研院ESG永續學苑的調查，參與「企業ESG永續規劃師認證班」的學員，在課程前對ESG認知平均為3.21分(滿分5分)，透過課程的學習後，學員對ESG議題的瞭解程度提升至4.47分，顯示該課程能夠有效地提升學員對於ESG的理解與實務運用。該課程至今已培訓近400名企業或組織學員。

張皇珍亦指出，《2023年消費者永續指數調查》顯示，消費者對ESG的認知與需求逐年成長，反映未來企業的營運應符合市場期待，在企業品牌精神中落實永續發展與管理，提高營運成效，達到永續目標。

台經院表示，上市櫃公司及大型企業尚有政府強制性法規遵守，中小企業普遍對ESG的落實感到茫然，為此台經院參考國際評鑑機構-富時羅素（FTSE Russell）ESG模型，建構台經院ESG自評工具TEST，自1月公開以來，企業界反映熱烈，會員登記數快速增加五倍。

台經院研究八所副所長康廷嶽指出，中小企業因規模小、資源少，推動ESG、減碳與永續更顯不易。台經院曾於2023年底調查，中小型製造業多數對於ESG「僅瞭解對公司的目的與意義」(63.2％)，有近三成對ESG「完全沒有涉略」(29.4％)，僅有極少數開始推動ESG (7.4％)。

康廷嶽說，實際上我國以中小企業為主體，不僅企業家數比高達98.9％、就業人數比達八成 (2022年)，如何適度引導中小企業實踐ESG，成為未來勢必面對的課題。台經院ESG自評工具（TEST) 是參考國際指標、特別設計適合評估我國中小企業ESG發展階段的量測工具，讓中小企業透過自我評估的方式，進行ESG體質健檢，並了解自身在同產業、同規模的ESG發展階段的比較，以利掌握ESG發展關鍵、增加競爭力。

至於商研院ESG永續學苑的「企業ESG永續規劃師班」，課程內容從「企業為何需要永續規劃」的角度出發，使學員瞭解國內外之永續趨勢，使企業永續規劃得以以符合供應鏈要求；搭配「ESG永續規劃師的必備知能」，使學員可以掌握ESG永續報告書必要的法遵與工具，使內容撰寫更符合法規需求；最後透過「ESG策略規劃及報告書撰寫演練」。

商研院表示，課程借鏡國內外指標企業的ESG規劃策略及報告書撰寫方向，助企業有效擬定ESG規劃，並落實於日常運作。課後學員可參加由商研院聯合荷蘭IPOE艾葆文教基金會共同舉辦ESG規劃師國際認證(IPOE ESG Planner)測驗，來幫助學員將學習效果深化、進行收斂，考試通過者可獲得ESG國際證書，一舉數得。