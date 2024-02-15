反通膨體現金髮女孩經濟 外銀持續看好AI類股

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封關期間美股指數持續創新高，再經歷下跌後反彈，帶動台股科技類股15日開盤大漲，外銀認為，在反通膨的趨勢之下，經濟數據仍保持韌性，體現了「金髮女孩經濟」的宏觀現象，以美國市場而言，持續看好科技股，包含與AI相關的股票。

美國勞工部在13日公布1月消費者物價指數（CPI）年增率3.1％，優於去年12月的表現，但仍高於市場預期的2.9％，使得美股在數據公布後暴跌，又在14日反彈回溫，標普500指數重回5,000點大關，法國巴黎銀行財富管理指出，核心CPI仍具黏性，且通膨數據雖然有下降，但實際物價與各國央行的利率政策影響尚未反映在經濟成長和通膨利率上，呈現反通膨的趨勢，進而體現了金髮女孩經濟（Goldilocks Economy）的現象。

所謂的「金髮女孩經濟」是由童話故事衍生而來的經濟術語，是指經濟溫和增長，搭配溫和的通膨，以及不至於令人不快的低失業率與適當的利率，通常不會促成各國央行進行升息等緊縮措施，這段期間不僅實質生活水準提升，金融市場的表現也會全面呈現穩定上漲，屬於冷熱恰到好處的經濟增長狀況。

法國巴黎銀行財富管理分析，推高美股指數的關鍵因素有三，包含今年聯準會降息的預期、迄今為止有將近80％的企業財報盈餘超出市場預期，加上反通膨的趨勢下，經濟數據仍保持韌性。持續看好美國科技股，包含AI相關類股，以及金融類股、工業和消費類股，同時偏好美國小型股，如標普600指數，而非羅素2000指數，偏好原因在於美國小型股表現落後大型股，預期後續小型股的表現會有所提升。

渣打銀行投資策略師Michelle Kam建議投資人考量具有強大經常性收入流的成長股，以抵禦不利的宏觀環境，例如，SaaS（software as a service；軟體即服務）和解決方案公司往往對週期性衰退有更大的彈性，且雲端服務轉型和AI應用率上升等驅動因素支持他們的前景。

星展銀行財富管理表示，持續看好大型科技公司，尤其是對AI有明確貨幣化計畫的公司。最重要的是，大型科技公司擁有廣泛的全球影響力、具競爭力的護城河和強勁的財務狀況。