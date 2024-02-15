市況轉佳 台鋼旗下鋼廠1月表現優

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台鋼集團旗下公司陸續公布1月營收，其中榮鋼（5009）1月自結合併營收為新台幣11.56億元，較去年12月成長13.32％，比去年同期則增加13.72％，而沛波鋼鐵（6248）1月自結營收為新台幣7.67億元，月增5.02％，更比去年同期增加107.11％。

榮鋼表示，儘管工具鋼因下游應用受景氣衝擊大與中國市場復甦緩慢稍受影響，但航太及軍工產業蓬勃發展，現階段在手訂單已達80餘億元，預估單月營收仍將穩定維持高水位。本月出貨佔比以高單價VAR、高功能不銹鋼產品為主，工具鋼、低合金鋼為輔，產能滿載維持高檔運作，而高毛利率航太等用材接單熱度持續保持，有助提升公司獲利能力。

除本業營運表現亮眼外，榮剛於去年底通過與智冠科技股份有限公司進行股份交換，雙方已於1月30日取得主管機關對換股案之生效核准。榮剛指出，受益於本次與智冠結盟，財務面上，榮剛負債比下降、每股淨值成長，而智冠穩定之財務績效，榮剛亦可認列相關投資收益，提升獲利能力。往後伴隨資源互補共享及充分合作下，可望增加規模經濟效益，進而拓展市場商機、提升營運績效。近年榮剛在穩定獲利下，已連續3年全體員工調薪，繼2022、2023年各調薪5％、3％，2024年再度調薪4％，與員工共享經營成果，未來榮剛也將積極締造新一波獲利佳績，持續為現有客戶、員工及股東帶來正面回饋。

沛波鋼鐵總經理楊韻蒔表示，1月營收表現主要受惠於全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績持續挹注，同時，關西新廠產能的投入助攻，帶動營收不僅月增5.02％，年增率更驚人的翻倍成長，並創歷史同期新高紀錄。

根據台灣鋼鐵公會看法，全球鋼市已走出谷底，並預測今年全球鋼市表現將優於去年。此外，沛波楊韻蒔總經理表示，國內建築用鋼筋市場受惠於政府積極推動的公共工程及公辦都更等持續性建築需求，因此樂觀看待今年的營運表現。