中華電1月營收179.3億元 每股盈餘0.41元

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中華電（2412）15日公布1月自結合併營收179.3億元，年成長0.9％，營業淨利為40.1億元，年減3.6％，稅前淨利40.2億元，年減2.2％，歸屬於母公司業主淨利為31.7億元，年減2.9％，EBITDA為73.0億元，年減1.8％，EPS達0.41元。

中華電信表示，1月份整體營收仍保持成長力道，惟為落實友善職場以利攬才與留才，增加員工福利相關費用，加上電費調漲等因素，使得整體成本費用增加，致營業淨利、歸屬於母公司淨利及EBITDA較去年同期減少。

個人家庭事業群持續穩固核心業務成長，企客事業群新興業務表現亮眼，國際事業群維持高年增率之優異表現。董事長郭水義表示，新的一年，中華電信有信心在各領域維持成長動能，擴大市場領先差距。

1月份整體行動業務續創佳績，連續34個月成長，行動服務營收年成長5.6％，主因行動服務品質廣受客戶肯定，帶動5G用戶數與整體090門號數提升，行動數據營收亦持續因國際漫遊成長而增加。行動月租型ARPU（Average Revenue Per User，每用戶平均收入）年增3.9％，連續34個月成長，行動月租型離網率則維持0.39％，持續保持電信業最低。

固網寬頻營收因升速促銷方案廣受歡迎而持續向上，寬頻接取營收年增4.0％，數據網路營收年增2.1％，其中Wi-Fi營收年增率近46％，維持強勁表現。

新興業務表現亮眼。ICT整合專標案因大數據相關專案入帳，營收成長達31.1％；IDC、雲端及資安業務營收年成長均達雙位數，帶動整體ICT營收維持雙位數成長。

中華電信表示，1月合併營收達179.3億元、達成率95.7％～96.3％；營業淨利為40.1億元、達成率107.5％～108.6％；稅前淨利為40.2億元、達成率107.9％～109.0％；歸屬母公司業主淨利為31.7億元、達成率107.7％～109.4％；及每股盈餘達0.41元、達成率107.7％～109.4％。

1月底行動通信總客戶數達1,320.6萬戶，其中，090月租型客戶數年增1.4％，已連續37個月成長；光世代寬頻用戶數為381.0萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達131.6萬戶；MOD客戶數則達205.6萬戶。

中華電信繼去年12月蟬聯入選道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index，DJSI) 世界成分股，名列全球電信業受評公司第一名，並連續12年入選新興市場成分股後，今年農曆開春，即於甫公布的2024 S＆P Global永續年鑑，再度榮獲全球ESG分數前5％的殊榮，以「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」為永續三願景，積極作為屢創業界第一。

此外，中華電信亦於1月榮獲國際碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project，CDP)組織之2023年碳排放揭露氣候變遷評比最高級別“A”級殊榮，榮登全球減碳領導企業，持續成為以永續發展為基礎的國際標竿企業。