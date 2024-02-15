生命鬥士陳俊翰律師過世 享年40歲

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民進黨排名第16的不分區立委、中研院學者陳俊翰於春節期間離世，享年40歲。民進黨今（15）日下午發布聲明指出，陳俊翰律師因疑似感冒引起併發症，2月10日前往台大醫院新竹分院急診，雖經醫護人員極力搶救，仍於2月11日凌晨不幸逝世。蔡英文總統聽聞後感到相當遺憾及不捨，向陳律師家屬表達深切哀悼及慰問，並盼望家屬節哀珍重。

總統府發言人林聿禪表示，陳俊翰律師是「生命鬥士」，無畏任何艱難及限制，長期投身社會公益，並為身障者及罕病族群爭取權益，其對社會公益的奉獻，已對台灣社會產生正面的啟發。林聿禪表示，政府也將持續推動強化保障身障者權益的政策，讓陳律師所關注的政策及議題，得以持續推動，讓陳律師致力打造多元、平等、共融社會的精神能夠延續。

民進黨表示，「俊翰的家人低調辦理後事，年節期間未對外公布。今日委由民進黨黨中央代為發布消息，感謝各界關心，也請給家屬空間處理相關事宜」。

陳俊翰出生即罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），自小即身癱瘓，後來又經歷火災，導致雙腿截肢，全身僅眼、嘴及手指末端能動而已；但他並未因而喪志，反而奮勵自勉，成功拿到哈佛大學法學研究所碩士學位，並取得密西根大學法律博士學位，且放棄外國高薪，願意回國服務，這是一個相當勵志的故事。

民進黨在2024立委選舉中，提名陳俊翰為不分區立委第16名；日前一度因前大陸央視記者在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》模仿陳俊翰挨轟，引發一陣風波。