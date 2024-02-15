《國際產業》空巴業績及股利報佳音 擬派發特別股息

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】儘管其陷入困境的航太業務產生了2億歐元(約2.15億美元)費用，但受到噴射客機需求復甦的推動，空中巴士(Airbus)周四公布2023年較佳的業績報告，並公布了一項特別股息。

空巴說，公司去年營收成長11%，至654億歐元；調整後營業利益成長4%，為58億歐元。預計2024年核心獲利為65億到70億歐元之間。

去年第四季調整後獲利略低於公司編制的預期，為22.1億歐元。

空中巴士正利用航空公司的連串訂單，來應對疫情帶來的旅行需求反彈，這也有助於公司建立現金儲備。

空巴提議維持每股1.8歐元的定期股息不變。由於淨現金突破了100億歐元的門檻，並提議增派每股1歐元的特別股息；該門檻是對股東返還更多現金的可能觸發條件。

空巴股價在周四開低走高，目前升0.2%，報150歐元。

空巴預計2024年將交付約800架飛機，但宣布將A321XLR單通道噴射機的投入營運時間，從第二季推遲到第三季；第一架飛機已於12月進入組裝階段。

空巴說，該預測不會受到全球供應鏈或全球經濟供應緊張，出現進一步中斷的影響。

一些分析師認為，儘管空巴和其它製造公司仍在努力應對供應緊張情況，但對預測前景仍持相當謹慎態度。