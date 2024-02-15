迎開工、開學 Global Mall新左營車站祭三大好康

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今年春節連假達7天，受惠於許多民眾選擇留在台灣拜訪親友或出遊，加上黃色小鴨風潮，Global Mall新左營車站春節期間湧現滿滿人潮，帶動業績、人潮雙成長，對比去年春節同期成長近10％，無論是外帶餐飲或餐廳聚餐人潮不間斷，同時也創下歷年春節業績新高。

結束七天連假迎接開工、開學，Global Mall新左營車站加碼祭三大好康，即日起至2月25日推會員扣400點可兌換限量250元電子抵用券，集結超過十大品牌包括Life8、第一化粧品、禾雅、0918、DIADORA、品東西、一畝田等，消費滿500元即可抵用，可趁機添購休閒服飾、居家用品或化妝保養品，同時因應返鄉及遊玩人潮，也推即日起至2月29日憑當日高鐵、台鐵票根至服務台可兌換會員點數10點、扣200點可兌換100元美食金（每日每卡限兌換1次），點數放大享超值。

開工首周，最需要美食療癒收心，Global Mall新左營車站推多項餐飲美食享買一送一、超值優惠8折起，從早餐、飲品到飽足餐點通通都可享超值，摩斯漢堡即日起至2月29日早餐時段消費「摩斯豬排堡及大杯冰紅茶」組，享優惠價79元，2月16日至17日咚雞咚雞韓式炸雞紅茶限量買一送一，2月18日至粥老大享「花草舒壓茶」限量買一送一。年後想吃得清爽又飽足，也推出單人、雙人餐優惠，包括大阪王將「鮭魚五目炒飯雙人餐」原價969元、優惠價880元；周氏蝦捲「雙人套餐」原價400元、優惠價390元；老董牛肉麵「開春分享餐」原價580元、優惠價560元。

超療癒黃色小鴨再度重返高雄掀起話題，參觀人次已逾600萬，位於南區交通門戶的Global Mall新左營車站同步歡慶小鴨到訪，即日起至2月25日祭「黃色小鴨車站站長」打卡點，超萌小鴨化身車站站長，戴上經典鐵路帽子、穿上環球活力背心，歡迎著旅客到訪，吸引許多小鴨粉絲駐足拍照。

同時黃色小鴨展出期間，Global Mall新左營車站也推有多項回饋，環球會員於高雄愛河灣與黃色小鴨拍照，至環球服務台出示拍照畫面可兌換限量20元美食金，同時也集結多款小鴨商品，包括沐浴乳、玩具、泡泡棒、拼圖、暖暖包等，一起共享黃色小鴨療癒之旅。