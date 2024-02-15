年代旅遊富國島丟包事件 金管會：不便險無法理賠

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年代旅遊發生越南富國島旅行團丟包事件，金管會今（15日）表示，針對在海外旅行團被丟包，就現行不便險當中保單條款是不符合理賠，在旅行業履約保證保險部分，則要旅行業必須符合「財務困難、未能繼續經營」才能啟動。

保險局副局長蔡火炎表示，針對越南富國島旅行團遭丟包事件，可以就兩險種來看，一是個人的海外旅行不便險，二是旅行社應該投保的旅行業履約保證保險。

首先，在個人所投保的海外旅行不便險部分，當中包含兩保險，一是「旅程取消保險」，主要承保範圍是被保險人在海外旅行「開始前」因故取消相關旅程。蔡火炎指出，因為這次個案是旅遊團已經出發了，不是在「出發前」因故取消預定旅程，這部分與條款承保範圍不符合。

第二是「旅程更改保險」，承保的是被保險人因為搭乘的運輸工具受雇人罷工，或當地發生戰爭、被保險人親屬死亡、護照遺失、發生交通意外事故等，導致被保險人必須更改旅程所增加的費用。蔡火炎也指出，從這次的事件看起來，也不符合旅程更改保險的承保範圍。

其次，在旅行業履約保證保險部分，蔡火炎表示，年代旅遊積欠越南當地旅行社費用，屬於債務不履行的情形，從旅行業履約保證保險來看，旅行業辦理旅客出國業務，要投保屢約保證保險，承保範圍是旅行社因為財務困難，未能繼續經營，導致無法支付旅遊所需費用，因此最大條件就是旅行業要「財務困難、未能繼續經營」。

蔡火炎指出，年代旅遊是否符合「財務困難、未能繼續經營」，可能要根據事實來認定，看是否可以啟動履約保證保險，但就目前年代旅遊對外的說法是財務沒有問題，是否能啟動保險還有疑義，需要進一步釐清。

是否還有其他保險可以承保旅客被丟包？蔡火炎表示，因為旅行社丟包是履約、債務不履行的問題，保單條款會特別註明是旅行社「財務困難、未能繼續經營」，是因為如果不設定繼續經營條件，會有道德危險或故意行為，因此目前沒有相關就旅行社債務不履行提供賠償旅客損失的保險。

蔡火炎強調，就現行保險商品來看，只要屬於人為因素、故意行為或道德危險等情況，本來就是保險不會給付，也提醒民眾將來在旅遊時要慎選旅行社。