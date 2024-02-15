連續41天放送！ 麥當勞開春優惠券開跑 最高現省2587元

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過年吃膩火鍋、佛跳牆等中式料理嗎？麥當勞即日起至3月26日止推出最新2024「龍年開春優惠券」，連續41天、從早到晚不限次數使用，最高現省2587元。今年除了加入雙層四盎司牛肉堡、帕瑪森主廚鷄腿堡、以及帕瑪森安格斯牛肉堡等人氣新選品，還有經典的大薯、6塊麥克鷄塊「加一元多一件」，經典美式咖啡、經典那堤等開工提神飲品「買一送一」，更有101元起、有吃又有喝的「超爽大餐」，以及209元起就能享用澎湃雙主餐的「雙人共享餐」。麥當勞歡樂送訂餐也有優惠。

顧客除可於麥當勞餐廳櫃台或得來速窗口，以手機出示2024「龍年開春優惠券」（https://mcdtw.com/4/1/39/）、或直接報代碼購買優惠餐點，還可透過自助點餐機畫面上的「龍年開春優惠」專區，直接選購想要的優惠品項。此外，歡樂送網路訂餐也加碼專屬優惠，只要輸入優惠碼「1FOR1」，即可享大薯、6塊麥克鷄塊、金黃地瓜條、OREO冰炫風，或是經典美式咖啡「加一元多一件」的優惠。

利用「美味多1件」的優惠，經典的大薯、6塊麥克鷄塊、黃金地瓜條等人氣點心全都「加一元多一件」；「買一送一」部分，除了中杯可口可樂、經典美式咖啡（冰/熱）、經典那堤（冰/熱）都還在之外，還有人氣飲品蜂蜜奶茶（冰/熱）和蜂蜜紅茶（冰），等同半價的超值優惠。

「超爽大餐101元起」超值又滿足，品項種類豐富、份量又澎湃的「超爽大餐」包括麥香鷄、麥香魚、還有吉事漢堡（任選）+4塊麥克鷄塊+小薯+$33飲品，四件組只要101元；勁辣鷄腿堡、大麥克、或是雙層牛肉吉事堡（任選）+4塊麥克鷄塊+小薯+勁辣香鷄翅（一份兩塊）+$33飲品，五件組只要159元，單筆消費最高現省84元，有主餐又有飲料，CP值超高。

除了午、晚餐，「雙人早餐159元起/ 早餐套餐免費升級咖啡」的好康也不能錯過。麥當勞早餐的熱銷產品「豬肉滿福堡系列」（豬肉滿福堡/豬肉滿福堡加蛋/無敵豬肉滿福堡加蛋）這次回歸優惠券陪伴消費者迎開工，還有人氣品項麥香魚、以及蕈菇嫩蛋焙果堡，搭配4塊麥克鷄塊、2份薯餅、2杯38元飲品組成「雙人早餐」，優惠價只要159元起、最多下殺近5折。

麥當勞也為上班族準備了開工日最需要的提神咖啡，凡購買指定早餐套餐，即可搭配「免費升級咖啡」優惠，以一杯經典美式咖啡，輕鬆展開元氣滿滿的一天。

即日起至3月26日止，凡使用麥當勞歡樂送訂餐，並輸入優惠碼「1FOR1」，即可享6塊麥克鷄塊、大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典美式咖啡（冰/熱），加一元多一件之優惠（六選一）。但不適用於餐廳及其他外送平台。