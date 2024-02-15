合勤集團獲標普永續年鑑肯定

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合勤控（3704）永續成果再創佳績，入選2024年國際S＆P Global標普全球公司永續年鑑( The Sustainability Yearbook 2024 )，其優異表現於通訊設備產業( Communications Equipment )名列Top 5％並獲得該產業唯一最佳進步獎( Industry Mover )，成績與國際網路通訊大廠並駕齊驅。2024年永續年鑑評比對象包含62大產業、9,400家企業，其中759家公司入選永續發展年鑑，全球通訊設備產業中僅有4家企業獲選，彰顯合勤集團在ESG的耕耘獲得國際肯定。

S＆P Global為國際道瓊永續指數（The Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）對企業ESG表現的觀察與評比，每年會收錄各大產業中在永續發展上表現優越的企業，透過企業永續評鑑方法（Corporate Sustainability Assessment，CSA）評等企業前一年度在治理與經濟、環境以及社會方面的永續發展能力。

本次S＆P Global評鑑中，合勤集團在「能源消耗」、「產品創新」及「流程創新」取得優異成績；在大數據、資訊爆炸的時代，合勤集團提供網路資訊安全解決方案，在長期耕耘之下，此次「IT網路安全措施」項目上亦得到很高的肯定。除此之外，合勤集團致力於打造多元、平等、共融的職場環境，對於同仁及合作夥伴的人權重視，在評比中也有亮眼成績。

合勤集團積極實踐ESG（環境、社會、公司治理），擘劃集團2050淨零轉型路徑，響應SBTi等國際倡議，建置數位能源及碳管理平台，並發揮以大帶小的影響力，設立「零碳學院」帶領供應鏈夥伴加速綠色轉型。