台新金龍年開工團拜 吳東亮：2024經濟審慎樂觀、掌握兩商機

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龍年開工日，台新金控15日舉行新春團拜，包含實體及線上，共逾千名員工一同參與，場面熱鬧非凡。董事長吳東亮表示，審慎樂觀看待2024年台灣經濟發展，預估將呈現「內外皆溫、和緩成長」態勢，但同時也提醒應留意美國大選、地緣政治及降息等因素影響，勉勵全體員工積極掌握AI及ESG新商機，並落實執行既定的策略規劃，期許一同認真努力，團結一致，再創佳績。

台新金15日於仁愛圓環金控大樓二樓舉行新春團拜，透過實體及視訊連線，國、內外共16個據點一同參與，開場特別請來「基隆長興呂師父龍獅團」，以熱鬧鼓聲及精彩的舞龍舞獅演出，展現開工日的活力精神，國內、外據點員工也準備吉祥話互相祝福。

吳東亮表示，根據央行、主計總處及各大智庫預測，2024年台灣經濟成長率可望「保3」、優於去年，對今年台灣經濟發展抱持審慎樂觀態度，預估將會呈現「內外皆溫、和緩成長」態勢。

但他也提醒，員工在衝刺業績時，應留意可能影響世界金融市場的各項因素，例如美國大選、全球地緣政治變化、各國央行降息等，此外更要積極掌握AI與ESG帶來的新商機。

吳東亮勉勵員工，台新金擁有非常優秀的主管及員工，相信只要大家一同努力，團結一致，認真落實所擬訂的策略規劃，並強化風險管理，遵法及公平待客，一定可以讓台新的業績站上新高峰。

為增添開工好彩頭，台新金也按照往例舉辦團拜抽獎，同時也發放公益伴手禮，祝福大家龍年平安、健康、圓滿順利，也期許全體員工新的一年都能大展身手，帶動台新表現「龍騰虎躍」，業績長紅。