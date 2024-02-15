黃色小鴨發威！ 狂吸600萬人朝聖 高雄笑納百億觀光財

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高雄燈會展出2隻黃色小鴨，帶動全台追鴨潮，累計吸引逾600萬人次朝聖，其中有近半數為外縣市旅客，為高雄旅宿業開出紅盤，住房率破8成，而整體小鴨經濟效益也讓高雄笑納近百億觀光財。

高市觀光局長高閔琳指出，睽違10年將2隻黃色小鴨迎回愛河灣，為高雄帶來滿滿觀光人潮，高雄旅宿業住房率大幅提升；包括漢來大飯店、萬豪酒店、高雄洲際酒店、捷絲旅高雄中正館、翰品酒店、高雄福容大飯店及御宿旅館集團等市區各類旅館過年期間住房率，均已達8至9成。

部份飯店如康橋商旅集團、河堤佳適商旅集團、承億酒店、英迪格酒店、比歐緻居、鈞怡大飯店、文賓大飯店駁二館及碧港良居商旅等，於大年初二及初三，更賣出接近滿房佳績。此外，也帶動高市餐飲業、伴手禮、商圈市集與交通旅運等觀光產業在年節新春業績就開出好彩頭。

身兼高雄市觀光協會理事長的御宿旅館集團總裁劉坤福表示，黃色小鴨吸引各地觀光客來高雄迎新春，旗下各飯店住房率都達8至9成以上。

高市旅館公會周文彬理事長表示，活動整體規畫更成功引客至高雄港區及駁二特區，其中不只多家旅宿業者配合推出特色小鴨住宿優惠活動，部分飯店更是均達滿房。

高雄市觀光旅館公會理事長陳素娟指出，黃色小鴨進駐愛河灣以來，成功打造熱鬧年節氣氛，大幅提升旅宿業住房率，各觀光旅館也響應活動熱潮推出折扣優惠為高雄帶來另一波城市行銷高峰。

高雄市民宿發展協會理事長鄭啟聰也說，黃色小鴨造成全台轟動，除市區民宿住宿人潮滿滿外，旅客也順遊北高雄、東高雄及原鄉地區等地走春，帶來大量觀光產值。

高雄捷運、輕軌也受惠於黃色小鴨的威力，超萌小鴨輕軌列車帶動運量爆發性成長，春節期間比去年同期運量飆漲62％，捷運也順勢成長24％。

此外，高雄港周邊商圈更是人潮滿溢，搭配行駛在旗津、鼓山及棧貳庫的海上巴士、黃色小鴨渡輪「雄棧一號」及金棧遊港船，幾乎班班客滿，帶動旗津、駁二等地龐大觀光人潮及錢潮。