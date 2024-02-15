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CASETiFY 《鋼鐵人》聯名商品開賣 立體頭盔AirPods保護殼超吸睛

  • 中時即時 古明弘
CASETiFY 攜手漫威推出《鋼鐵人》聯名系列電子與生活配件。（ CASETiFY提供／古明弘台北傳真）
CASETiFY 攜手漫威推出《鋼鐵人》聯名系列電子與生活配件。（ CASETiFY提供／古明弘台北傳真）

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這款聯名太帥了，必須入手！配件品牌 CASETiFY 今（15）日宣布攜手漫威，以超級英雄《鋼鐵人》為主題，打造全新 MARVEL | CASETiFY 鋼鐵人聯名電子與生活配件，讓手中的電子產品猶如超能力上身，擁有如鋼鐵般強悍的保護力。即日起，消費者可於 CASETiFY 台灣官方網站與 CASETiFY STUDiO 品牌概念店購買限量聯名系列產品。

在MARVEL | CASETiFY 鋼鐵人聯名系列商品中，最吸睛的就是限量珍藏版鋼鐵人立體頭盔 AirPods 保護殼，融合東尼史塔克的發明精神與 CASETiFY 的無限創意，完美重現鋼鐵人標誌性的頭盔。此款鋼鐵人立體頭盔 AirPods 保護殼外表呈現金屬感光澤，並具有電源鍵可開啟眼睛的亮燈，栩栩如生地模擬鋼鐵人頭盔的精緻工藝，售價為3660元。此外，鋼鐵人的動力服也化身成為手機最堅強的戰服，以聯名鋼鐵人動力服手機殼為手機提供強悍的防護，售價為1220元起。

鋼鐵人聯名系列也包括各代AirPods保護殼、磁吸行動電源、磁吸式無線充電盤、AirTag 掛環、磁吸手機卡套支架、磁吸手機指環支架、磁吸手機支架、 iPad 保護殼、 MacBook 電腦保護殼以及 PowerThru 2合1充電座等豐富的電子及生活配件，全系列配件售價自1080元起。

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