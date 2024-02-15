彰化銀行團拜 獲利成長連四年超過20％ 期許再創高峰

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彰化銀行15日舉辦新春團拜，董事長凌忠嫄、總經理周朝崇及董事們，率領總稽核、總機構法令遵循主管、副總經理、各處處長及創投子公司董、總在大禮堂新春團拜，並同步與各營業單位主管視訊拜年，大禮堂團拜結束後逐層向大樓同仁拜年。

凌忠嫄指出，2023年在大家齊心努力下，經營績效亮眼，累計合併稅前盈餘達162.37億元，較前一年度大幅提升了24.41％，彰銀獲利成長已是連續四年超過20％，期許今年再創高峰。

凌忠嫄強調，去年除核心業務穩定成長，業績表現亮眼外，持續推動各項永續金融商品與服務，落實ESG融入營運策略與企業文化，參與金管會首屆金融永續評鑑即入選排名前20％，表彰彰銀於因應氣候變遷相關風險及實踐永續金融上為標竿銀行；去年首度獲列道瓊世界指數成分股，從全球2,500家積極實踐永續企業中脫穎而出；彰銀CDP評比由管理等級提升為領導（Leadership）等級，可見彰銀在推動永續發展接軌國際有成，獲多方全球永續機構肯定。

展望今年，凌忠嫄指出，未來將落實員工權益、多元平等、人才培育及社會關懷融入經營方針，不斷強化企業韌性與永續營運發展，並善盡企業社會責任，與客戶共同邁向永續發展。

周朝崇強調，今年訂定以企金業務為主翅膀、以「個金」及「財富管理」業務為次翅膀的「雙翅膀」營運策略，2隻翅膀均衡發展，才能展翅高飛。

周朝崇強調，今年1月彰銀稅前盈餘為16.66億元，比去年同期的13.42億元，成長約24％，勉勵大家齊心協力、團結合作，掌握金融潮流動向，共創美好、豐盈的金龍年。