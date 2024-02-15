「會應用AI的一定是大爆發」 王美花：利用新技術協助產業轉型

經濟部15日下午舉行新春團拜，經濟部長王美花致詞時指出，在新的一年前方仍有分散市場、地緣政治、立法院新會期審查新法案的挑戰，且看到今天的股市就知道「會應用AI的一定是大爆發」，經濟部也會利用新技術協助產業做更好的轉型。

王美花先向同仁拜年，祝賀「龍光煥發、精神飽滿、繼續努力」。她表示，今天行政院進行團拜，她跟行政院長陳建仁一樣，新春連假時有在家反省，新的一年要如何繼續推展經濟部業務，怎麼樣帶領這團隊、如何讓經濟部的業務更好，更打趣地說，同仁們應該很緊張「部長反省後、接下來是不是會有很多事情」，但經濟部是一個非常棒的團隊，同仁們任勞任怨，她常在想「這些事情如果經濟部不做、大概也不會有人做」，經濟部這樣的組織文化是非常棒的。

台股新春開出紅盤，台積電帶頭向前衝。王美花也以今天台股為例，認為今年最大的事情還是AI技術，「會應用AI的一定就是大爆發」，接下來經濟部怎麼樣利用新技術對產業做出好的協助，另外來有地緣政治的議題、立法院開議的挑戰跟法案，都是接下來會面臨到的。

王美花也特別提到，謝謝台糖總經理在近期梅花豬肉深陷瘦肉精風波的不斷說明，感謝台糖配合農委會、衛福部食藥署與地方政府的檢驗需求，截至今日為止，累計擴大檢驗的706件樣品都沒有問題，「還是台中市衛生單位檢測的那一包」有驗出，且經濟部在過年期間協助做了很多說明，讓民眾仍然對台糖、台灣豬的信譽有信心。

「我自己感受很深。」王美花表示，前行政院長蘇貞昌上任處理的第一件事情 就是防堵非洲豬瘟，豬是很在地的產業 把它做好是一個很有感情的事情，由於自己同樣也來自鄉下，謝謝台糖的配合很快速釐清，而部裡面很多說明，「經濟部爐主輪流做」，但大家一起努力，雖然一件一件都有困難但也都有克服，這是很棒的感覺，即使再忙、心裡也很踏實。