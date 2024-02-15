永續債發行量衝破5,000億元 永續可轉換公司債第三季上路

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金管會力推永續債券成果出爐！證期局副局長高晶萍15日指出，2017年以來我國永續債券市場發行金額逐年成長，截至去年底發行總額已達新台幣5,319億元，年複合成長率達40％，目前我國已有四種永續債，金管會將再擴大永續債券商品範圍，今年第三季開始受理「永續可轉換公司債」的資格認可申請案件，讓永續債券更多元化。

高晶萍指出，目前我國永續債券市場商品種類有四種，包含「綠色債券、社會責任債券、可持續發展債券及可持續發展連結債券(SLB)」，其中，綠色債券發展最早，目前在檔數、金額都最多，已發行120檔、金額達3,574億元，而可持續發展債券也有38檔、金額達1,120億元。整體永續債券發行總額達5,319億元，代表永續債券市場已成為我國企業發展永續重要的籌資管道。

高晶萍指出，為持續提升我國永續債券市場，金管會已督導櫃買中心研議擴大永續債券商品範疇，例如具轉換股權特性之永續債券，以滿足各式發行人之籌資需求，櫃買中心預計將在今年第3季開始受理永續可轉換公司債的資格認可申請案件。永續可轉換公司債到期時可轉換為股，對發行人來說，資金規劃可以有更多彈性，資格認可申請程序與永續債一樣，櫃買中心正在接洽中。

高晶萍進一步表示，為促進我國永續債券市場發行人多元化，金管會也督導櫃買中心積極協助政府機關發行永續政府債券，建立永續政府債券的櫃檯買賣制度，像台北市及高雄市政府就已在今年1月發行永續債用於支應捷運興建資金，為我國政府發行永續債券首例，展現我國政府推動永續發展的決心，但目前僅限專業機構投資人可投資。

以台北市府來說，今年1月10日發行了3檔永續發展債，包括：二年期債、金額6億（利率1.21％）、三年期8億元（利率1.24％）、五年期11億元（1.25％），共25億元，主要支應捷運信義線、松山線所需。

高雄市府則是在今年1月12日發行了1檔二年期、金額20億元、利率1.27％的綠債，主要用於捷運紅線、橘線所需。

金管會強調，未來將持續督導櫃買中心精進相關措施，推動我國永續債券市場之發展，協助政府及企業邁向淨零。