埔里森林逐燈祭17日至25日登場 開幕日、元宵節送限量小提燈

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南投縣埔里鎮公所15日宣布「2024埔里森林逐燈祭」17日至25日登場，1.5公里的哲學之路步道設置7大燈區，其中「光之出水」由日本鹿兒島縣出水市的學生創作，展現姐妹市情誼，每晚5時30分至10時點燈，哲學之路搖身變成充滿魅力的小宇宙，陪民眾歡度元宵。

埔里鎮長廖志城15日主持「2024埔里森林逐燈祭」宣傳記者會，南投縣議員陳宜君、蘇昱誠、埔里鎮民代表及鄰里長共襄盛舉。廖志城說，逐燈祭活動自2019年由在地青年發起， 在森林裡舉行專屬於埔里人的燈會，如今成為埔里人及遊客元宵佳節賞燈散策的好地方，今年逐燈祭將於17日開鑼。

2024埔里森林逐燈祭會場位於地母廟與天旨宮中心路口的哲學之路，全程約1.5公里，設置「眾星雲集小徑」、「水星大集合」、「角落小物伸展台」、「光之出水」、「漂浮PULI」、「窗外的小宇宙」及「阿提斯特星群」共7大燈區，17日至25日燈會期間每日晚間5時30分至10時點燈，各燈區營造迥然不同的氛圍，映照出奇幻之夜。

埔里鎮公所指出，姊妹市日本鹿兒島縣出水市的學生不僅籌設「光之出水」燈區，出水市役所也空運寄來職人手做的竹燈，贈送給埔里鎮在這次逐燈祭陳列展出，24日元宵節出水市長椎木伸一也率隊出席燈會。17日開幕、24日元宵節，將各發送500個限量「森林逐燈祭形象提燈」供民眾DIY。

活動策展人陳巨凱說，埔里森林逐燈祭除了可以欣賞國際作品，也創造更多鎮民參與的機會，這次有900名鎮民協助創作展品，埔里鎮公所發給創作者榮譽徽章，開展期間創作者可以戴徽章走進燈會看自己的作品，創造埔里人共同記憶。