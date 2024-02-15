新光金19日董事會 確定將金控現金增資議案入列

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新光人壽增資爭議延續到金龍年，新光金將於19日召開臨時董事會，據了解，已確定排入金控現增討論案，但並未有列出金額。由於新光金已於過年前最後一天工作日曾拜會過金管會，金管會也再次重申新光金要現金增資的立場，19日董事會將決定新光金是否能順利啟動現金增資、向股東募資。

新光金確定將於2月19日召開臨時董事會，因金管會已下令新光金要立即增資新光人壽。新光金日前表明將先以銀行、證券等其他子公司盈餘上繳金控後挹注新壽來增資，「向大股東拿錢是最後手段」。但新光金名譽董事長、大股東吳東進認為，此舉恐影響銀行子公司的業務推展能力，多次喊話盼新光金遵守金管會的承諾，向大股東募資現增。

為趕在19日召開臨時董事會，新光金已在過年前最後一天工作日向金管會報告，金管會則認為光是靠子公司盈餘上繳金控，金額約40億元左右，不足以因應新壽三年要現增70億元的增資需求，再次重申盼新光金要遵守現金增資的承諾，且是向大股東募資現增。

在向金管會報告後，據了解，新光金2月19日的臨時董事會，已確定會排入金控現增討論案，但並未有現增金額。由於新壽已連續兩期RBC不到200％，若新光金董事會於19日順利通過現金增資議案，就會正式向金管會提出改善計畫。