台北燈節17日登場 10米高主燈「城現光龍」今晚西門試燈

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2024台北燈節即將在17日正式點燈開展，10公尺高的主燈「城現光龍」今晚試燈，並在3分鐘的主燈秀隨著音樂及特殊煙幕、特效，呈現多種燈光效果。

今年台北燈節主燈「城現光龍」高達3層樓，是由策展人劉治良以尊貴的「光之龍王」為創作靈感使用純金屬製作，尤其紅色的龍角及龍眼，增添過年喜慶氣氛，台北市觀光傳播局表示，17日起每日晚間6時至10時，每半小時演出3分鐘主燈秀。

北市觀播局今晚試燈「城現光龍」，主燈秀播出音樂製作人K6劉家凱結合傳統歌仔戲曲及流行曲的全新編曲，首先從架設於捷運西門站6號及1號出口上方的2座鯉魚造型燈組「魚躍西門」噴出泡泡及雪花，再搭配「城現光龍」發出紅色、青色及黃色龍鱗及龍口噴出的煙幕，呈現出結合科技、工藝與聲光互動的光之盛宴。

策展人劉治良表示，城現光龍白日金光閃閃，晚間則隨著音樂發出不同顏色的燈光，表現青龍、紅龍及黃龍意象，特別是兩側的「魚躍西門」噴出特殊雪花及泡泡，讓觀眾更全面地欣賞主燈秀，不會只侷限於主燈。

劉治良指出，基於「龍搶珠」概念，加上台北是許多人發跡處，城現光龍左側龍珠會在燈光秀最後緩緩升起，期盼民眾跟龍一樣緊緊抓住龍珠，最後成功躍龍門，實現自己追尋的目標。

他也補充，「魚躍西門」的泡泡及雪花獲SGS檢驗合格，對人體無刺激、不敏感，如不小心吃到，不會對人體有害，落地後則快速消去，不會使地面溼滑。