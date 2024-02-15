泰國擬向低價傾銷陸貨徵稅

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泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）在社交媒體發表最新聲明，為抵制中國低價商品大量傾銷，已指示官員研擬向經自由貿易區入口、售價低於1,500泰銖（約為人民幣300元）的中國商品加徵增值稅。

他批評廉價的中國商品透過電商平台和走私入境泰國傾銷，不僅產品缺乏政府機構認證，而且冒牌、侵犯知識產權的產品屢見不鮮，結果導致泰國本地商戶不敵低價競爭，造成嚴重損失。

泰國商務部數據顯示，去年中國是泰國最大的貿易夥伴，雙邊貿易總值1,050億美元，當中泰國出現366億美元貿易逆差。