疫後出遊仍熱 華航1月營收159億元、長榮航176億元

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疫後出遊熱度不減，四家國籍航空營收出爐，華航1月營收159.23億元創歷年同期新高，長榮航空1月合併營收則達176.31億元，年增將近2成，星宇航空1月營收為24.81億元，續創歷史單月新高，台灣虎航1月營收12.9億元，年增幅更高達42.89％

華航集團1月合併營業收入為159.23億元，較去年同期增加9.45億元，增幅6.31％，創下歷年同期新高，其中，1月客運收入為107.96億元，較前月增加9.75％，較去年同期增加18.60億元，增幅20.81％，主因為市場需求強勁，致使整體客運收入成長。

國際旅遊需求持續活絡，1月下旬進入寒假及春節旺季，推升整體載客及營收，致使華航1月份客運收入再站上百億，寫下年月雙增表現，其中受旅客喜愛的東北亞航線為客收拉升主力，平均載客率逾八成，部分熱門航點如札幌、首爾載客率更達九成，均挹注客運營收增加。配合市場所需，華航在重點航線持續增班佈局，東北亞每周提供約190班服務、東南亞提供165班服務，整體航班運能約恢復至疫前8成，目前第一季訂位量較2023年同期亦增加超過八成，預期今年客運熱度將更為顯著。

長榮航空1月合併營收達176.31億元，與去年同期合併營收151.8億元相較，年增率為16.16％，客運營收則達124.6億元，年增率22.33％。 因應拉斯維加斯電子展及歐美聖誕節後返程，1月上旬歐美長線機位需求強勁，長程線載客率近9成，票價維持高檔。短程線適逢寒假開始，日韓訂位需求持續暢旺，價量皆為上揚走勢，東北亞平均載客率近9成；東南亞旅遊航點峴港及曼谷、清邁載客率皆達9成以上。

星宇航空(2646) 2024年1月總營收為24.81億元，續創歷史單月新高，年增率63％。其中，客運營收為22.24億元，月增6％，年增59％。主要受惠1月中旬進入寒假旺季，帶動出國旅遊人數強勁成長。1月貨運營收為1.45億元，年增69％，因台灣輸往美洲整體貨量及市場燃油附加費用單價下滑，使本月運價小幅收斂，不過星宇航空適時加強生鮮等攬貨力道，故貨量平穩。

隨著日本二線城市旅遊興起，星宇航空積極深耕日本航網佈局，繼台北-函館航線於2月1日順利首航， 3月31日即將開航台中-高松包機，不僅有助於吸引更多旅客，更有望延續營收成長動能。並規劃於2月引進第5架A350-900，3月即可投入營運，台北-舊金山航線亦增為每日一班，屆時機隊航機規模達22架，運力可望提升近一成。

台灣虎航2024年1月營收12.9億元，較2023年同期增加3.87億元，增幅42.89％，單月營收創歷史新高，主要仍受惠於國際航空客運市場需求暢旺。此外，2024年1月航班數較2023年同期增加61％，平均載客率近90％，致營收創新高。