身障律師陳俊翰辭世 中研院法研所：風範長留同仁心中

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民進黨不分區立委被提名人、身障律師陳俊翰疑似感冒引起併發症，2月11日凌晨不幸逝世，他生前曾在中研院法律研究所擔任博士後研究學者，所方於15日晚間表示，全體同仁深感不捨，其奮鬥的精神及為弱勢族群發聲的風範，將長留所內同仁心中。

中研院法律研究所透過聲明提到，陳俊翰博士於112年10月5日至該所擔任博士後研究學者，除從事學術研究工作外，並積極參與本所各項學術活動，與同仁砥礪學問、相處愉快，突聞其驟逝，該所全體同仁深感不捨，其奮鬥的精神及為弱勢族群發聲的風範將長留該所同仁心中。