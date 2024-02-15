六大核心產業放款減速 金管會曝三原因

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國銀對六大核心戰略產業放款餘額已衝破7.2兆元，但增速明顯放緩。金管會的獎勵放款方案從2022年4月開始推動，短短9個月就新增放款8,750億元，但2023年全年才新增4,403億元，增速腰斬，銀行局副局長林志吉15日分析，主要是「疫情紓困需求減緩、去年企業忙去庫存、美中對抗」等三因素，今年的放款目標也會考量國際經濟情勢變化而訂，預計第一季目標會出爐。

林志吉指出，為配合行政院在2021年5月21日核定「六大核心戰略產業推動方案」的重點政策及符合產業發展需求，金管會在2022年推出獎勵國銀辦理六大核心戰略產業放款方案，第一期成長目標2500億元、第二期3000億元，截至2023年12月底止，國銀對六大核心戰略產業放款餘額已達新臺幣7兆2,348億元、全年放款餘額增加4,403億元、目標達成率為147％，且較2022年3月底實施方案時的放款餘額大幅增加1兆3,154億元。

但若細究2023年的放款增速其實較2022年減緩很大。林志吉指出，主要是2020年至2022年受疫情影響企業資金需求大，且有各項紓困方案，當時中小企業放款也衝上高峰達8、9千億元，但2023年疫情紓困效應已減緩恢復正常，加上去年經濟活動主要為去庫存、國際經濟因素則有美中對抗影響。

所謂六大核心戰略產業包括：資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備等，自方案推廣以來的21個月放款金額成長前三大產業為民生及戰備（新增8,782億元）、綠電再生能源（新增6,683億）、資訊與數位產業（新增3,640億元）。至於成長率前三大為民生及戰備（32.32％）、綠電及再生能源（32.77％）、資訊及數位產業（17.04％）。

至於放款餘額前五大銀行清一色為公股行庫，包括：台銀7,711.8億元、合庫銀6,550.4億元、華銀5,967.6億元、第一5,540.3億元、兆豐銀5,429.2億元，其中，前十大銀行有8家為公股行庫，不過，林志吉指出，前十大中也有2家民營銀行，玉山銀也有4,029多億、富邦3,091億，另外，排名第11名的中信銀也有2,972億元。

林志吉指出，今年度會繼續推動奬勵放款方案第3期所定各項獎勵措施，措施包括分行的遷移可採自動核准制，不受雙北和高雄這三都必須採取申請制的限制，另外，也包括自動化服務設備的自動核准制，會繼續鼓勵銀行積極對六大核心戰略產業辦理授信，更期待可持續營造有利於產業發展之融資環境，達成促進國家整體經濟永續發展目標。