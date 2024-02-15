聖暉＊首月營收20億元 創同期新高

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受惠中國地區元月營收創歷史新高的助威，聖暉＊（5536）15日公布自結1月合併營收達20億元，年增41％，創同期新高，由於中國區工程施作，保持穩健動能，因此，挹注公司整體營運良好的正面效益。

展望2024年第一季，聖暉＊指出，雖適逢農曆春節工作天數少，但受惠於中國地區元月營收創歷史新高助威，第一季營運仍看好。聖暉＊仍持續透過集團垂直水平業務資源整合，推進重要策略布局目標，並密切關注各產業新廠擴建計畫進度，以期深化多元產業客戶業務合作黏著度。

此外，聖暉＊仍致力深化智能綠色工程技術，進一步提升工程效率和環境永續，創造有利未來營運之利基。

聖暉＊表示，集團擁有台灣、中國、東南亞等營運據點，具備多元產業工程承接能力。尤其近年於綠色工程管理、創新工法設計與專業人力團隊能力，不斷精進，開拓集團營運邁入下一個成長期。

聖暉＊今年將加大海外市場業務開拓與布局規劃，尤其東南亞地區在多年業務深耕下，隨著地區擴建需求持續熱絡，有望創造業務接單利基，同時集團亦持續評估其他區域布局計畫，藉由集團業務資源整合，助力公司中長期營運。

另為擴大聖暉＊業務接單量能與承接大型指標案件能力，集團致力於深化綠色創新技術研發、擴增集團人力規模、整合內外部結盟資源等策略，包括因應多元客戶客製化專案管理導入BIM建模技術、VR技術，有效提供客戶高值化、低耗能、低汙染的綠色廠務設施規劃，以掌控工期施作與專案品質。

聖暉＊持續擴增專業人力團隊，提供定期專業培訓與人才發展計畫，打造國際專業人才搖籃，建立中長期海外市場擴張布局有利基礎，提升集團於全球市場競爭力門檻。

聖暉＊同時不斷精進內部管理綜效，持續找尋業務結盟夥伴，全方位完善集團拓展全球業務競爭力、優化業務接單結構，同步精進集團整體的獲利能力。