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和成1月營收年增45％ 增幅十年來新高

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和成（1810）15日公布1月營收資訊，期間營收近4.09億元，雖按月衰退5.22％，但按年增長達到45.21％，為十年來最高單月營收年增幅。

截至今年1月，和成連續三個月單月營收呈現年增長，不過連續兩個月營收呈現月衰退。

此外，因去年農曆年節在1月，部分影響今年1月營收表現。和成今年1月營收近4.09億元，相比之下去年1與2月營收規模分別為2.81億、4.05億元。由於今年農曆年節在2月，市場亦關注和成後續2月營收，以判斷首季表現。

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