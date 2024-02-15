燈會導引APP「收費停車變免費」？ 中市建設局已要求立即改正

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為期10天的中台灣元宵燈會16日將登場，為方面民眾賞燈，台中市府交通局透過「台中交通網APP」提供周邊交通及停車資訊，無獨有偶，市府建設局也推出「中央公園導覽APP」指引賞燈資訊，但市議員楊大鋐發現，兩個APP同樣引導民眾車輛可停放在創研22、26停車場，但收費資訊大不同，恐引發爭議。

楊大鋐拿起手機，接著點開建設局推出的中央公園導覽「台中龍賀燈會特別版APP」查詢，內部提供燈會各項活動資訊、如何抵達各展區及交通接駁、復康巴士上下車處、廁所、醫護站等相關訊息，而在交通停車資訊方面，APP上顯示民眾車輛可停放在創研22、26停車場，且APP訊息上標註是「可免費停車」。

楊大鋐說，他再點開交通局提供的「台中交通網APP」，上面同樣提供燈會期間市府在會場周邊規畫的8處停車場，也包含建設局提供的創研22、26停車場，不同的是，交通局的資訊顯示這兩處停車場「必須付費」，質疑兩個市府單位的APP、提供同樣停車資訊，需不需要付錢為何差異這麼大？

楊大鋐強調，他實際走訪該兩處停車場，發現確實是必須收費的停車空間，質疑若民眾看到免費停車資訊前往，最後卻發現必須付錢，恐引發極大爭議；此外，去年燈會期間，中央公園附近的中科路人行道上有許多汽機車違停，嚴重影響交通，他呼籲市府應加強取締並遏阻此亂象，尤其應加強宣導合法的停車場資訊。

建設局表示，中央公園導覽APP將創研22及創研26「收費停車場」標示成「免費停車」，已立即要求App資料廠商改善，並將依契約相關規定進行扣罰。