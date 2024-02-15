元月營收》豐泰、志強、威宏年增 寶成、鈺齊年減

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終端品牌商因應農曆春節假期提前拉貨，帶動運動裝備廠-威宏-KY（8442）、製鞋業的寶成（9904）、豐泰（9910）、及鈺齊-KY（9802）及志強-KY（6768）公布自結1月合併營收表現，呈現「三好二壞」表現。其中，豐泰1月合併營收74.11億元，年增16.45％。展望今年，因有法國巴黎奧運加持，今年運動相關產業可迎來營運轉機。

同樣地，占全球五分之一足球產量的專業足球鞋廠商志強，成為巴黎奧運受惠廠商之一，主力客戶為Nike、adidas、Brooks及asics，自結1月合併營收11.97億元，年增6.46％，為擴大產能，志強-KY旗下印尼新廠預計2024年量產，第一期月產能約50萬雙，印尼新廠主要提供Brooks品牌的訂單需求。

專業運動裝備及精品包袋製造商-威宏-KY，自結1月合併營收7.17億元，月增12.5％、年增46.92％。威宏指出，因疫情造成的不利因素，已完全消散，加上2023年第四季因船舶周轉率影響遞延的訂單，已陸續出貨，且終端品牌商因應農曆新年假期提前拉貨，帶動相關營收認列挹注，使得1月營收大幅增長。

威宏表示，2024巴黎奧運，除帶動運動風氣盛行，同時也增加時尚之都的輕奢精品包袋銷量，既有客戶LONGCHAMP及TUMI正加快實體店面鋪貨動能，客戶下單力度強勁，訂單能見度直達2024年上半年無虞。

不過，寶成及鈺齊1月營收，均呈現月增、年減表現。其中，寶成自結1月營收231.11億元，月增15.3％，年減6.82％，旗下裕元1月營收7.36億美元，折合新台幣229.89億元，月增15.1％、年減9.1％。

另在通路業務，裕元旗下寶勝自結1月營收人民幣20.85億元，月增32.3％，年減25.8％，主因是春節買氣提升所致。

鈺齊1月合併營收13.29億元，月增17.24％、年減12.63％。鈺齊指出，集團主要生產專業運動鞋及高功能戶外鞋，2023年新增Athletics、Chiruca、Dainese、Goldwin及Deckers X Lab等5家品牌客戶，今年可陸續放量出貨，累計客戶數逾50家，因應客戶與訂單成長需求，並加速擴充產能。

鈺齊生產廠區包括大陸、越南、柬埔寨等地，其中越南規模最大，當地工廠包括鈺齊總廠、鈺興總廠、鈺鋐總廠、鈺齊興安廠等處，另還有3處鞋面分廠。