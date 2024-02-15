輝達、台積電ADR續揚 台指期夜盤衝破18,700點

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台股新春休市期間美股AI概念股領漲，指標股輝達（NVIDIA）市值超車Google母公司Alphabet，台股開紅盤也氣勢如虹，加權指數金龍年「龍光煥發」，開紅盤首日飆漲548點，台指期更勁揚582點，而受惠美股三大期指持續走強，輝達盤前勁揚逾2％、台積電ADR也上漲1.35％，助攻台指期夜盤延續多頭氛圍，續漲52點，暫報18,718點。

元富期貨指出，台指期龍年紅盤好彩頭，跳空開高飛越歷史新高，就技術面觀察，目前均線呈現多頭排列，短中長期技術指標同步向上，且15日盤中獲利了結賣壓並不明顯，研判只要不出現爆量長黑回檔填補跳空缺口，將有機會維持多方架構。

不過，美國勞工部13日公布的1月CPI月增0.3％，高於去年12月與市場預期的0.2％增幅，創下四個月以來新高；而年增率則自3.4％下滑至3.1％，但仍舊高於市預期的2.9％。

美國通膨依舊頑強，且勞動力市場表現強勁，市場認為聯準會降息時程可能再度推遲，繼3月降息幻想破滅後，5月降息可能性也趨於渺茫，恐需待下半年才有機會展開降息；根據美國芝商所（CME）FedWatch工具顯示，押注5月利率水準仍將維持現狀的投資人，大幅升至逼近6成的57.7％，甚至17.2％投資人認為6月也不會降息。

觀察期交所內的商品，也普遍走強，小臺指期上漲54點、電子期貨上漲3.65點、小電子期上漲3.35點、半導體30期貨也上漲17點、台灣50 ETF則是小漲0.2點；而在個股期貨方面，台積電期貨夜盤小漲5元，暫報703元，再度挑戰突破700元整數大關。

而國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品則是集體走揚，美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨分別上漲62點、12.25點、31點、13點；英國富時100期貨也上漲26點，暫報7,569點；此外，商品期貨則是偏向弱勢，台幣黃金期下跌2點，布蘭特原油期貨下跌7點。