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遠東商銀推「龍是為您」0元申購手續費限時優惠

遠東商銀推出新年「龍是為您」申購手續費0元限時優惠專案，陪伴客戶成就夢想。 圖／遠東商銀提供
遠東商銀推出新年「龍是為您」申購手續費0元限時優惠專案，陪伴客戶成就夢想。 圖／遠東商銀提供

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新的一年展開，大家陸續許下新年夢想和目標，為陪伴客戶實現樂擁財富的夢想，遠東商銀提倡「慢富樂活」理財術，鼓勵客戶從新的一年起培養出「從容累積，快樂致富，對抗通膨」的態度，並推出新年「龍是為您」申購手續費0元限時優惠專案，讓客戶累積財富，就從定期定額申購基金開始。

遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩表示，遠東商銀近年積極推廣「慢富樂活」觀念及提出「夢想試算表」，邀請客戶計算完成夢想所需投入的成本和時間，用中長期的小額投資為自己累積財富成就夢想；進行一年多來，發現客戶的目標很多，在乎的不是存下第一桶金，而是希望實現最接近的人生目標，其中最多人希望存下小孩的出國教育金，另有買房、買車等。

「慢富樂活」理財術鼓勵客戶維持紀律固定投入基金，有機會透過複利的力量穩定創造獲利，至今已有許多遠東商銀客戶透過定期定額申購基金和模擬回測收益試算逐步朝夢想邁進。此外，遠東商銀特別設計會員獨享的「慢富樂活」Line群組，由專業投資團隊提供最新市場趨勢觀察與投資組合追蹤，讓客戶能安心輕鬆地實踐自己的人生目標。

新春之際，遠東商銀推出「龍是為您」限時優惠專案，只要在2024年3月31日前，於遠東商銀全平台申購專案基金，即可享有終身申購手續費0元優惠，精選專案基金共有七檔，包含美股、臺股、平衡型、債券型與不動產證券化基金，讓客戶可以依據自己的風險偏好投資成就夢想。

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