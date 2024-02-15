台新人壽試辦遠距投保服務 推動綠色金融 滿足客戶多元投保需求

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順應數位金融保險科技發展，金管會開放國內保險業「遠距投保」業務，以「視訊取代親晤親簽」提供消費者更便捷、環保、安全的投保方式。台新人壽發展數位轉型策略，重視永續綠色金融與優化客戶體驗，已獲金管會核准開始進行遠距投保試辦業務。

台新人壽董事長蔡康表示，透過遠距投保服務民眾需求，採用零接觸、零落地的模式更能減少紙本的使用，希望提供民眾更便捷的投保新體驗，讓民眾免除舟車勞頓，也是國內首家獲准試辦要保人及被保險人在境外也可透過遠距投保的壽險公司，具體落實保障零距離不中斷。預期可有效提升投保效率與客戶服務體驗，更能減少紙本使用及傳遞產生之碳排放，實踐綠色營運。

為提升金融友善服務、落實公平待客原則，台新人壽透過辦理遠距投保提供客戶更快速、安全又安心的保險服務。此次遠距投保的試辦合作對象為台新銀行，希望帶給客戶更優化的便利投保管道。台新人壽推動的遠距投保試辦業務，透過應用數位化工具、導入人臉生物辨識，在與客戶完成線上身分驗證後，客戶就可以安心在數位化平台上執行線上簽署要保文件完成投保。減少紙本作業流程的實施，顯示台新人壽向綠色營運的目標更加邁進。

蔡康強調，金融科技日益發展之際，台新人壽更重視客戶個人資料保護，除了公司與台新銀行資訊系統皆已取得資訊安全管理系統國際標準（ISO 27001），辦理遠距投保業務相關身分認證及視訊影音檔案等皆有安全防護機制，並取得個人資料管理系統（PIMS）的驗證，確保客戶個人資料安全且妥適保存。

蔡康指出，台新人壽試辦的遠距投保將提供行動投保架上的全類型保險商品，且透過專業的壽險顧問提供客戶建議。遠距投保服務相當便捷，只需確定有穩定、安全的網路連線，同時準備好含有觸控書寫功能一定規格的平板電腦或手機等電子設備即可進行。台新人壽提醒，進行遠距投保之前須先註冊申請台新人壽網路會員，屆時將使用網路會員平台帳號密碼，搭配一次性OTP密碼認證的方式進行登入。

因應數位金融科技時代來臨，台新人壽透過數位科技的便利性，提供客戶迅速又安全的保險服務；更戮力與集團數位轉型策略並進，佈建綠色金融發展，精進客戶服務體驗，創造公司與客戶、通路夥伴三贏的局面，台新致力成為民眾最佳金融服務的智慧好夥伴。