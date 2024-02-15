受惠店數與會員數雙增 健身雙雄1月營收均年增

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受惠店數與會員數雙增，健身雙雄-世界健身（2762）及柏文（8462）公布自結1月合併營收，聯袂成長。其中，世界健身15日公布自結1月合併營收7.9億元，年增12.98％，創同期新高。由於農曆年後，民眾為追求體態苗條，在健身房家數擴增及年後「甩肉大作戰」的號召下，預料健身雙雄會員數還會持續增加，有利於今年單月營運。

世界健身自結1月合併營收7.9億元，年增12.98％，主因是2023年新開幕分店貢獻營收，以及既有分店擺脫疫情的影響，讓公司業績回溫。

世界健身表示，今年第一季展店計畫，包括苗栗頭份店和新竹光復店預售表現熱絡，以及全台分店，推出新春入會免入會費方案、親友入會方案，及變身大作戰教練課套裝方案等，期間限定優惠、提高民眾入會意願，因會員招募加上私人教練課購課銷售，帶動整體營收。

同時，零售部門穩定擴張，世界健身計劃在2024年，複製銷售模式，在全台近20家據點陸續開設。2024年首家World Gym Shop選在高進場人流的World Gym台北統領店，2月19日將正式開賣，多元化的選購空間，提供優質能量飲品和品牌服飾商品，現階段在實體健身房銷售，未來也將切入網路零售平台市場，服務更多運動愛好者。

財政部統計全國健身中心2023年前11個月營利事業銷售額為141.05億元，年增13.18％，凸顯疫後台灣整體健身市場的消費需求增長趨勢明確。

柏文自結1月合併營收3.88億元，月增1.73％，年增35.22％，均創單月新高及同期新高。其中，「健身及娛樂服務收入」2.31億元，月增0.42％，年增率30.83％，均創歷史及同期新高；「運動保健服務收入」1.45億元，月增3.75％，年增46.27％，「入會費（含手續費）收入」0.09億元，月增16.13％，年增7.92％。

柏文1月各服務項目，包括健身及娛樂服務、運動保健服務、入會費（含手續費）及其他營收比重，分別為59.65％、37.38％、2.4％及0.57％。

柏文指出，旗下「健身工廠」會員人數，亦受惠健身需求日增，2024年1月會員人數繼續成長，自2022年5月起已連續20個月增長，會員人數增加帶動營收成長趨勢不變。另外，預期春節假期之後，將迎接一波過年大吃大喝後的運動健身大需求。