談降息 Fed官員鷹鴿不同調

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聯準會（Fed）兩名官員14日針對降息前景發表鷹鴿不一訊息！主管金融監管事務的Fed副主席巴爾（Michael Barr）指出1月CPI（消費者物價指數）意外火熱，凸顯對抗通膨道路坎坷不平，因此對降息一事應審慎行之。然而芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比(Austan D. Goolsbee)則不同意通膨率達到2％才降息做法。他強調Fed通膨目標是基於PCE（個人消費支出物價指數）、而非CPI。

巴爾14日在出席全美企業經濟協會發表演說時指稱，就如同主席鮑爾在最近記者會所說，他與Fed其它同僚相信，美國正朝2％通膨道路前進，不過在開始降息前，需要看到更多持續的數據。他說：「我完全支持他（鮑爾）所說在當前形勢下審慎考慮政策正常化的做法」。

他還提到本周發布的CPI數據出乎意料強勁，提醒大家重返2％通膨目標的道路可能是「坎坷不平」。

在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有永久投票權的巴爾認為，美國通膨進展有很大程度上源自於商品價格的通貨緊縮，不過該趨勢可能已經結束。他認為美國房價有下跌的空間，薪資成長放緩應有助於緩解服務業的價格壓力。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比同日在外交關係委員會主辦的活動則表示，基於美國通膨率去年迅速回落，即使未來幾個月略有上升、但仍有望朝2％目標邁進。

他還說自己不贊同通膨年增率需降至2％才開始降息的觀點，他稱通膨仍朝正確方向發展，只要Fed有信心讓物價持續朝目標前進便可考慮降息，藉此確保緊縮政策不會因為持續過久而導致充分就業受到衝擊。他說就業最大化是Fed另一個重要任務。此外古爾斯比還補充Fed的2％通膨目標主要是基於PCE、而不是CPI。

他並透露目前正密切關注房價，Fed若想讓通膨率回到目標、房價必須下滑，從市場房租走低情況來看、房價終究會下跌。他說根據FOMC去年12月發布的經濟預測顯示，今年美國PCE年增率可降至2.4％、Fed可望有數次降息行動。