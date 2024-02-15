瓶罐廠三雄1月營收 均創同期新高

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適逢農曆年節前出貨增加，瓶罐廠三雄的宏全（9939）、福貞-KY（8411）及吉源-KY（8488），自結1月合併營收，均創同期新高。其中， 宏全1月合併營收23.16億元，年增21.4％；福貞自結1月合併營收9.04億元，月增2.66％、年增80.62％；吉源1月合併營收4.48億元，年增77.51％。

上述三家瓶罐廠1月營運同步成長，主要是農曆春節前，客戶拉貨旺季，加上各公司近年度新增產能與產線效率優化的效益所致。

福貞自結1月合併營收創同期新高，主要除受惠農曆春節客戶備貨的旺季效應，延續2個月旺季營收，都達8.8億元以上。

福貞因應元月天氣寒冷，加上春節送禮旺季，帶動粥類飲品（如八寶粥）及蛋白飲品（如核桃乳）需求旺盛，且各大飲品廠為搶攻年節快消品市場，紛紛推出新包裝搶市，推升福貞集團中國大陸各廠鐵罐、鋁罐出貨量及填充業務，均有成長。

尤其，福貞旗下新竹廠受惠全球知名飲料公司推出節慶限定款搶市，使福貞1月合併營收，創下同期新高。

福貞指出，中國大陸內需消費市場已見反彈回溫，飲料快銷品屬一般民生消費品，回升速度較快亦更明顯，從去年第四季起，中國大陸廠區業績，已漸次反轉呈現年增走勢，預期今年第一季營運表現，仍可維持正向。

福貞新竹廠自去年積極優化產線效率，現已可配合多元罐型生產，今年1月適逢訂單挹注，帶動出貨表現較去年同期成長，目前新竹廠訂單能見度明朗，今年爭取海外市場訂單部分，亦將有斬獲。

福貞憑藉生產基地擁有戰略地理優勢，挾兩岸七大廠區的規模經濟效益，將迎來中國大陸消費信心回溫，「快消飲品」需求提升商機，公司持續掌握市場需求，全年營運表現可望穩健增長。