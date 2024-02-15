Amundi鋒裕匯理2024年責任投資展望 責任投資人值得關注的六大趨勢

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責任投資近年已逐漸蔚為投資主流。為因應未來經濟環境和社會挑戰，並將客戶目標放在首要考量，金融業需要更明確的永續金融價值主張。有鑑於此，Amundi鋒裕匯理發佈首份責任投資觀點，提出2024年值得關注的六大責任投資趨勢以及對投資人的影響。

Amundi鋒裕匯理資產管理指出，儘管目前市場充滿挑戰，但長期來看，責任投資可望續獲投資人青睞並挹注資金。67％的全球資產擁有者認同ESG因素的重要性，預料主題式與影響力策略將自2024年起主導投資市場。

2023年是轉型年，但責任投資恢復成長步伐：自2020年以來，責任投資基金資產增加了四倍，目前佔全球總資產的17％，佔歐洲總資產的一半以上。

歐洲和跨國基金市場的處境維艱（840億歐元淨流出），責任投資基金與整體基金市場同樣面臨流出，但ESG整合程度最高的永續投資基金則獲顯著淨流入：2023年1月～11月，主題式基金、影響力基金和經過積極ESG篩選的基金，吸引近330億歐元流入。

就績效而言，在經歷能源危機的2022年之後，2023年主要ESG指數皆回歸正值。歐洲、美國和世界指數都展現相對不錯的正報酬，僅新興國家的表現持續落後於其母指數。

過去十年來，MSCI世界指數的永續與責任投資版(SRI)仍優於其標準指數：年報酬率10.1％vs.2014年至2023年的9.2％。

Amundi鋒裕匯理表示，新興市場不僅是氣候與能源轉型的關鍵區域，在影響力投資領域更扮演要角。從宏觀的投資環境角度來看，相當有利責任投資發展。

Amundi鋒裕匯理相信，以下六大主要的結構性趨勢，將推動2024年責任投資加速發展：

1.美國的降低通膨法案(IRA)與歐盟的綠色新政產業計畫，是綠色科技和清潔能源產業的重要推手。能源安全、策略性產業計畫、外交政策目標和氣候目標之間的一致性，首次為責任投資帶來龐大助力。美國、歐盟和大陸的政策正推動對綠色科技的大量投資。

美國的降低通膨法案象徵重大突破，釋出4,000億美元用於綠色科技獎勵措施。歐盟的回應－綠色新政產業計畫將強化歐盟再生能源計畫RePowerEU，旨在2030年前動員3,000億歐元。在大陸，「中國製造2025」計畫與「十四五」規劃結合，將綠色創新視為產業政策的核心。

2024年值得關注的五個綠色科技領域：鈉離子電池、人工智慧(AI)的智能排碳管理、綠色鋼鐵、碳捕集及封存，以及替代海運燃料。

2.氣候：政策制定者需採更積極的氣候行動，淨零(Net Zero)規劃益發重要。全球二氧化碳排放量已大幅超過中期目標，而國際能源總署預測化石燃料使用可望於2030年前達高峰，發展建趨成熟的潔淨能源支出亦將創紀錄新高。對長期投資人來說，制定氣候變遷策略相當重要。責任投資人應評估投資的氣候相關風險，並制定淨零投資框架，以利資本重新配置，同時降低能源市場高波動對績效的影響。在落實氣候轉型計畫時，可能面臨轉型風險和實體風險。轉型風險在投資組合影響評估方面已成為關注焦點；在實體風險方面，預料由極端天氣事件造成財損增加的頻率和強度亦不容忽視。

3.「混合式融資」將在縮小新興國家融資缺口方面發揮關鍵作用。在新興市場債務緊縮之際，於2050年前將溫室氣體排放量降至淨零所需的投資，與當前資金之間的缺口，已逐漸擴大。鑑於大多數經濟體的財政空間有限，民間部門料將需承擔這些投資的80％～90％。藉由公私部門攜手合作以擴展混合式融資機制，來縮小永續融資缺口，將更為重要。

4.永續發展風險是多方面的，投資人應更聚焦於自然和公正轉型。「地球限度」概念描繪了人類安全發展的環境限制，應成為責任投資人的主要框架，因其能將生物多樣性、氣候和其他自然維度整合到單一總體框架中。由於資料收集和報告方面的挑戰，企業和投資人在生物多樣性方面的行動仍有限。經濟合作發展組織報告指出，用於生物多樣性的資金僅佔環境措施資金的7％。隨生物多樣性相關報告的增加、研究的進展和監管的到位，此情況料將改善。

為克服暫時缺乏生物多樣性數據和報告的議題，Amundi鋒裕匯理開發了專有的投資框架，來監測投資組合對生物多樣性的影響。我們必須確保轉型是公正的，以期使全球轉型邁向成功。預料私部門將面臨越來越多的要求，展現其如何為實現轉型做出貢獻。Amundi鋒裕匯理根據通用和行業特定標準，為參與轉型的各主要利益相關者（當地社區、客戶、工人和整個社會）制定專門的「公正轉型評分」。

5.歐盟永續金融行動計畫：透明度已達重要里程碑，料將繼續吸引更多資金流入，有利永續投資成長。歐盟永續金融行動計畫提高了透明度和標準，改變了歐洲永續基金的格局，其影響力已超越歐洲，獲全球監管機構視為參考基準。行動計畫需明確定義永續融資產品的清晰度和可比較性，並根據終端投資人需求而客製，以促進儲蓄資本能有效而大規模的投入，從而實現轉型。

6.除了對ESG反彈的新聞之外：投資人更加看重ESG。責任投資在某些地區面臨反彈，其保守退卻做法受爭議，或遭批評違反信託義務。然而，超過三分之二的資產擁有者(67％)認為，過去五年來ESG已對投資政策變得更加重要。這類反彈應被視為ESG發展更趨成熟的標誌。真正的產業變革正發揮其影響力，要求更明確的價值主張和企業承諾，以滿足投資人期望。

展望2024年，我們預期資產管理業者將持續提高產品透明度，並闡明資產管理公司層級的承諾與產品層級目標的關係。透過提高透明度和提供共同框架，監管機構可望在避免ESG觀點兩極化方面扮演關鍵要角。