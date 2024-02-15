第一金人壽Qwalker讓您用繁忙的腳步 回饋自己與地球

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走路不僅是很好的運動，還是獲得好康、回饋地球的好方法，第一金人壽表示，下載第一金人壽Qwalker App，即可將自己每天的步數走成實用的「Q幣」，種下為地球降溫的「減碳種子」。

第一金人壽設計的Qwalker App可謂計步神器，將原本無形的步數，轉換為有形、有價值的「Q幣」，民眾可以用「Q幣」兌換App內各種好禮及折價券，享受走路換好康的趣味體驗，讓您不會白走、白忙。

為響應ESG，第一金人壽更於Qwalker App內推出「減碳量」換算新功能，讓會員的減碳貢獻一目了然，有感提升民眾環保意識。在Qwalker步數累計超過40萬步，相當於減少約56.8公斤的碳排放量，等於為地球種下0.1棵樹，不論是拜訪親友或連假出遊，都是增加減碳貢獻度的好機會。

第一金人壽為鼓勵民眾走路賺健康，2023年12月14日至2024年3月31日止，Qwalker會員每天走6,000步，達成70天(不用連續、累計達成即可)，就有機會獲得「超商購物金50元(限量200份)」及「Q幣50枚(人人皆有)」。

為回饋保戶，凡為第一金人壽一年期以上有效保單之保戶，即日起至2024年12月31日止，註冊Qwalker輸入邀請碼「FLIN2024」，可搶先獲得「超商購物金50元(數量有限)」及「Q幣100枚(人人皆有)」。若於2024年4月30日前完成註冊，則能再參加早鳥期間限定好禮三重抽。