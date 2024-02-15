岸田欲與金正恩舉行峰會 金與正籲：別再拿日人遭綁架問題說事

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日本首相岸田文雄日前表示，正為日朝首腦會談採取具體行動。北韓最高領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正15日就此表示，只要日本為改善關係做出政治決斷，兩國完全可以共同開闢新的未來。

據朝中社15日報導，金與正發表談話稱，只要日本摒棄對北韓行使正當防衛權利指手畫腳的陋習，不再拿已得到解決的日本人被綁架問題說事，那麼兩國就沒有理由不靠攏，岸田訪問平壤的日子也會到來。不過，金與正強調稱，這只是她個人見解，據她所知，北韓領導班子沒有改善朝日關係的任何構想，對兩國接觸也毫不關注。

韓聯社報導說，有觀點指出，北韓其間也曾表明過在不談核導研發和綁架問題的前提下，可與日方謀求改善關係的立場，但金與正親自發表談話評價岸田文雄發言，實屬罕見。

據日本共同社報導，對於創造環境實現日朝首腦會談，以期解決北韓綁架日本人問題，岸田9日在日本眾院預算委員會上強調，「由我親自作出必要的判斷。正在具體開展各種勸說工作。這就是現狀。」關於是否與北韓暗中接觸等實際努力，岸田沒有透露。

關於面對金正恩的方式，岸田介紹稱「鑑於近來日朝關係現狀，強烈感覺到必須大膽改變現狀。」他表示「我自己將主動採取行動，構築最高層之間的關係。」

岸田在答辯中沒有作出會被解讀為譴責北韓核與飛彈問題之類的發言。他可能是想向金正恩展現對話姿態，謀求其對首腦會談的積極應對。

圍繞日朝關係，據稱去年春季前後日本政府相關人士與朝方暗中進行了多次接觸。今年1月上旬金正恩就能登半島地震致慰問電，岸田對此表示感謝。