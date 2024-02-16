春節多家期貨商海期交易連線異常 群益期貨多重系統備援

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國於公布1月消費者物價指數（CPI）高於預期，顯示通膨壓力持續，使美股出現回測，道瓊指數創去年3月以來最大單日跌幅，不過AI相關個股輝達、ARM安謀則因營收成長，股價再創新高。海外交易市場受多項經濟、產業相關等因素影響，導致各海外商品波動較為劇烈，許多投資人趁春節國內休市期間進場捕捉獲利機會。

然而，新春期間全台多家期貨商因海期交易系統與歐美交易所連線異常，導致部分商品出現下單委託失敗的情況，群益期貨年前即佈署交易室留守人員，且建置多重海期報價及下單備援系統，持續提供穩定的下單交易環境，降低客戶交易中斷的風險。

群益期貨作為海期市場交易的領先者，多年來投入大量人力持續優化及升級交易系統，不僅擁有完善的報價、下單系統，更透過自行建置的DMA（Direct Market Access）系統，直連芝加哥商品交易所（CME）、香港交易所（HKEX）、新加坡交易所（SGX）、歐洲期貨交易所（Eurex），並於2023年投資逾億升級最高規格的Tandem主機，透過分散式即時資料庫，多工處理大量交易，確保交易穩定不中斷、提升交易效能。為了避免期貨商系統異常導致交易中斷，投資人應選擇擁有完善主備援系統的期貨商，除可降低交易風險也能讓資金在調配上更加靈活。

群益期貨海外期貨交易量及規模深受市場肯定，連續三年榮獲芝商所最佳優秀合作夥伴肯定，未來將持續提供客戶直覺式操作介面、個人化交易回報、自動送單等高效與便捷的交易平台，以及多重備援的架構，協助提升客戶交易績效。