聯合國特使：葉門局勢持續受迦薩走廊衝突高度影響

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聯合國葉門問題特使14日表示，迦薩走廊衝突對中東地區整體依然產生持續性影響，令葉門情勢較前幾個月更加複雜。格倫德貝里（Hans Grundberg）特使向安理會通報情況時表示，聯合國在調解這場持續十年的危機上已取得穩定進展。

葉門叛軍青年運動逾2014年推翻當時的政府，葉門危機就此開始。然而，自從2023年底以來，迦薩走廊衝突與紅海軍事行動的升級轉移人們絕大多數注意力。

葉門於2014年9月爆發內戰，叛軍佔領首都沙那（Sanaa）迫使政府撤離，導致沙烏地阿拉伯領導的聯軍於2015年初插手進行軍事干預以協助政府。這場衝突導致大規模流離失所、食品和醫療物資短缺以及霍亂爆發，數百萬平民迫切需要援助，聯合國將其稱為世上最嚴重的人道主義危機之一。

葉門已有數十萬人因戰爭或飢餓而死亡，約15％人口流離失所。格倫德貝里列舉葉門內部的「令人擔憂的事態發展」，並表示從經濟到公共基礎設施和服務等多個方面存在著「不祥的預感」。

他補充，當下迫切需要緩解地區緊張局勢，並指出葉門各組織必須克制「軍事機會主義」，各方應集中心力保持至今的進展。

特使強調：「葉門人民沒有理由陷入戰爭、貧窮和壓迫的境地。人民應該獲得和平，在葉門，衝突和經濟崩潰之外的選則顯然更具說服力」。

聯合國人道主義事務協調廳業務主任沃索爾努（Edem Wosornu）指出，葉門在人道主義上仍然存在「巨大且持續的需求」。截至2024年，葉門超過1820萬人（佔全國人口半數以上）迫切需要人道援助和保護服務，其中超過1100萬是兒童。

紅海的敵對行動以及對荷台達和亞丁港口援助運輸的影響讓危機變得更加複雜，沃索爾努表示，若不給予及時且充分關注，情況恐繼續惡化。