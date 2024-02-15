黎巴嫩南部10平民遭殺害 真主黨稱：以色列必定付出代價

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真主黨15日表示，以色列將為在黎巴嫩南部殺害10名平民的軍事行動「付出代價」。聯合國呼籲停止升級衝突，這場衝突與迦薩走廊戰爭幾近同時發生，引發外界對真主黨和以色列廣泛對抗的擔憂。

美媒《路透》引述黎巴嫩消息人士說法稱，14日晚間以色列對南部城市納巴蒂耶（Nabatieh）發動攻擊，擊中一處多層建築造成7名平民死亡。日前，位於邊境的薩瓦那（al-Sawana）發生另一起襲擊事件，導致1名婦女和2名兒童死亡。

真主黨政治家費德拉拉（Hassan Fadlallah）路透社表示：「敵人將為這些罪行付出代價」，並稱真主黨擁有「保衛人民的合法權利」。另一位相關人士透露，對納巴蒂耶的襲擊象徵衝突升級，但仍在不成文的「交戰規則」範圍內，根據該規則，大多數軍事活動都被控制在邊境周圍。

以色列政府發言人海曼（Avi Hyman）表示，以色列向真主黨發出的訊號始終是「不要試探我們」。正如國防部長在戰爭開始時所說，我們將把在迦薩的行動原封不動照搬到黎巴嫩。

智庫卡內基中東中心（Carnegie Middle East Center）的真主黨專家阿里（Mohanad Hage Ali）表示，雖然以色列似乎正在「測試交戰規則的極限」，但真主黨卻希望「盡可能限制這種情況」。