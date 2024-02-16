友情最好的模樣：只要與你時空同在，你我都能放鬆自在

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

人際交往中的簡單善意，是，不誇大自己的幸福，施展對人最好的安慰。暖心作家高愛倫全新著作《誰都希望從一而終，但是也得饒過自己》，和你一起笑看生活裡的高低起伏，如今歲月正好，放過別人，饒過自己。

因為沒有特別的優勢，沒有傲人的優秀，所以格外需要優化自己的個性，創造市儈價值以外的優點。

自幼得到這樣的教誨，精神體力的追求都是：不必以追求上流階層為目標，但要避免陷受困在艱苦的底層。

於是技不如人、藝不如人、學識貧瘠、知識不足、少有專精、難達風雅，在文化文采水平樣樣普普的狀況下，我的認知幫助我做選擇：不要好高騖遠，不要貪戀金粉，要做一個聞道即往的生活實踐家。

價值的衡量不能只定睛在金錢數字上，也不能靠列舉自己在社會階級的層別上，保持明亮開朗的好心情，是一個人可以靠自己就強大的隱形富裕。

生活實踐家是過好自己，是凡夫俗子在世的最大成就。

自忖不才，謙卑為上，可以為心性言行撐起一個很大的空間，在這個安全氣囊裡，我們滿足安貧樂道，我們撿拾自得其樂，我們進退有守，我們既欣賞所有的高人一等，也暗助需要惻隱援手的人，謝謝我自己有恰到好處的自信，在南轅北轍的社交場域，不會有太多的拘謹或不自在。

站在貴賤兩頭的中間，我能平衡自己的內在，服膺世界本來就有兩極命運的事實。因為，我就是我，我相信千古流傳的真理，也努力但不費力的活出我反芻後的生活道理。

美好就是你我都自在

我們常一起玩樂。

那天，她坐在我旁邊，漂亮手腕戴著漂亮手錶，我問：「這一支手錶幾多錢？」

她猶豫一下回答：「三百。」我摀起她的錶大笑，我當然知道她的三百和我的三百差了五個零。

後來，又坐另一個她的車。新車的皮味，讓人亢奮。

「我們是坐車？還是坐船呀？」她笑了。

我猜：「這部四百多？」「嗯！差不多，差不多。」她的四百多和我的四百多，當然又差了五個零。

我知道自己是一個平民，從沒打算蓄意和一群貴族交朋友，但是，我的宿命卻常常被擺進她們之中。

跟著她們，我看到昂貴高貴，但是沒有看到趾高氣昂。

跟著她們，我吃盡山珍海味，但是沒有嚐到炫耀膨風。

跟著她們，我學到社交文化，但是沒有流於譁眾取寵。

她們都是我社會大學的校長、教授、講師、同儕與玩伴。

我的朋友有什麼樣的背景，我多半會告訴家裡人，好讓姊姊安心我的生活圈。這個結果造成姊姊耳提面命：「妳出門，可不可以不要那麼邋遢？可不可以不要處處省錢？可不可以講究一點門面？」

我沒有邋遢啊！我也沒有摳門啊！我的門面也說得過去呀！顯然，這是比較級造成的頑強印象。

對我而言，只要，不佔人便宜，不逢迎扭捏，不手足無措，能再有點知識，有點幽默，有點人際故事，那就不亢不卑啦！出門約會又不是帶著身家比武招親，輕鬆點嘛！

不要蓄意擠身名流，不要激情運作上流，自己是什麼樣的流派，自己要懂得分寸，自己要懂得安分守己。

我很樂於做一個被甄選的無名小卒，你敢邀我，我就敢落落大方前去。除了不喜歡坐飛機，其他人事地物的接觸，我都不怯場，因為我已習慣，你有的，這一輩子我都不會有，同時，我也相信，我有而在乎的，也未必是你會有而在乎的。

朋友之間最大的美好，是，只要與你時空同在，你我都能放鬆自在。