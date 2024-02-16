善用思考、成功逆轉勝的星展銀行

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反觀另一家新加坡企業星展銀行，一家連ATM都搞砸的銀行，卻出人意料地成功逆轉勝。

星展銀行（Development Bank of Singapore ），是新加坡最大的商業銀行，其英文縮寫DBS被新加坡人以「該死地慢」（ Damn Bloody Slow ）戲稱，可見當時顧客滿意度奇差無比。根據《商業周刊》1865 期報導，2023 年8 月星展銀行即將購併花旗台灣的消費金融部門，正式接收其在台耕耘近一甲子累積的286 萬卡友，登上台灣最大的外商銀行寶座。

星展銀行被《歐元雜誌》（ Euromoney）、《環球金融雜誌》（ Global Finance）等選為全球最佳銀行、全球最佳數位銀行，《哈佛商業評論》曾將它的轉型成功撰寫為教案，並稱它是過去十年全球策略轉型前十大成功機構。這一切，都贏在想法。

星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）分析當時的競爭環境，多數銀行只專注一個市場，例如北亞、香港、中國或台灣，東南亞的銀行專注東協地區，印度及其他東南亞銀行則鮮少向外擴張。高博德提出第一個很重要的想法：「要創建一個在亞洲各區（ 中國、台灣、印度、印尼）立足的區域型銀行。」他稱之為「亞洲戰略」，成為企業轉型的第一階段戰略。

五年後，他觀察到新創公司開始拆解金融服務的價值鏈，開始做線上支付（ 尤其是中國市場），進而反思星展銀行在中國、印度沒有取得重大成功的原因，就是因為一直沿用舊方法進入這些市場，加上全球金融危機之後，各國監管機構不歡迎企業併購，所以他決心帶領企業進行第二階段轉型：數位轉型。以下是高博德在一次訪談中所提出的關鍵思考（想法）：

想法1：身在開放市場，任何競爭對手都可能會把我們生吞活剝。

想法2： 人們不需要銀行， 但需要銀行服務（ People don’t need banks, but people need banking）， 所以， 我們必須把自己視為科技公司，忘掉銀行，像科技業一樣思考。

想法3：數據成為新石油，我們則稱它為「新空氣」（ new air ）。

想法4：透過三大策略轉型為科技公司：第一，數位核心化；第二，以顧客為核心；第三，建立新創文化。

高博德的思考術，靈活運用了後設認知（metacognition）中的概念思考（conceptual thinking ），概念思考是站在大格局的高度，鳥瞰全局，藉由拼湊局部片段來理解一個狀況或問題，進而找出事件或瑣碎資訊之間的關聯性或模式，提出概念構想，而這些概念構想總能帶來化繁為簡、創造連結、提供意義的效果，影響人們採取行動，帶來改變。後面章節會有更多關於後設認知的介紹。

由此可見，思考共有三個好處：第一，幫助人們持續改善績效成果；第二，突破思維與工作慣性；第三，反思與更新自己或團隊存在的意義與價值。PChome 企業內的思維與行為慣性讓他們自食惡果；星展銀行則得到了思考的好處。