善用思考、成功逆轉勝的星展銀行

反觀另一家新加坡企業星展銀行,一家連ATM都搞砸的銀行,卻出人意料地成功逆轉勝。

星展銀行(Development Bank of Singapore ),是新加坡最大的商業銀行,其英文縮寫DBS被新加坡人以「該死地慢」( Damn Bloody Slow )戲稱,可見當時顧客滿意度奇差無比。根據《商業周刊》1865 期報導,2023 年8 月星展銀行即將購併花旗台灣的消費金融部門,正式接收其在台耕耘近一甲子累積的286 萬卡友,登上台灣最大的外商銀行寶座。

星展銀行被《歐元雜誌》( Euromoney)、《環球金融雜誌》( Global Finance)等選為全球最佳銀行、全球最佳數位銀行,《哈佛商業評論》曾將它的轉型成功撰寫為教案,並稱它是過去十年全球策略轉型前十大成功機構。這一切,都贏在想法。

星展集團執行總裁高博德(Piyush Gupta)分析當時的競爭環境,多數銀行只專注一個市場,例如北亞、香港、中國或台灣,東南亞的銀行專注東協地區,印度及其他東南亞銀行則鮮少向外擴張。高博德提出第一個很重要的想法:「要創建一個在亞洲各區( 中國、台灣、印度、印尼)立足的區域型銀行。」他稱之為「亞洲戰略」,成為企業轉型的第一階段戰略。

五年後,他觀察到新創公司開始拆解金融服務的價值鏈,開始做線上支付( 尤其是中國市場),進而反思星展銀行在中國、印度沒有取得重大成功的原因,就是因為一直沿用舊方法進入這些市場,加上全球金融危機之後,各國監管機構不歡迎企業併購,所以他決心帶領企業進行第二階段轉型:數位轉型。以下是高博德在一次訪談中所提出的關鍵思考(想法):

想法1:身在開放市場,任何競爭對手都可能會把我們生吞活剝。

想法2: 人們不需要銀行, 但需要銀行服務( People don’t need banks, but people need banking), 所以, 我們必須把自己視為科技公司,忘掉銀行,像科技業一樣思考。

想法3:數據成為新石油,我們則稱它為「新空氣」( new air )。

想法4:透過三大策略轉型為科技公司:第一,數位核心化;第二,以顧客為核心;第三,建立新創文化。

高博德的思考術,靈活運用了後設認知(metacognition)中的概念思考(conceptual thinking ),概念思考是站在大格局的高度,鳥瞰全局,藉由拼湊局部片段來理解一個狀況或問題,進而找出事件或瑣碎資訊之間的關聯性或模式,提出概念構想,而這些概念構想總能帶來化繁為簡、創造連結、提供意義的效果,影響人們採取行動,帶來改變。後面章節會有更多關於後設認知的介紹。

由此可見,思考共有三個好處:第一,幫助人們持續改善績效成果;第二,突破思維與工作慣性;第三,反思與更新自己或團隊存在的意義與價值。PChome 企業內的思維與行為慣性讓他們自食惡果;星展銀行則得到了思考的好處。