這個習慣不改，竟影響到升遷！一個編輯離職案例啟發

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一個做了六、七年的編輯，由於沒有獲得升遷，就決定離職了。總經理好奇的是，這位編輯的企劃及管理能力都不錯，是個相當不錯的人才，為何會離職？

他的主管告訴總經理，他有一個致命缺點：稿子總是遲交或晚交，弄得編輯部痛苦不堪，主管也曾經告誡幾次，但都沒有什麼效果。所以，這一次在編輯部升遷時，本來也曾經考慮到他，但是遲交稿的問題，使他最後被放棄了。

總經理問完了他的主管，覺得還有所不足，決定再約這位編輯見面聊一聊。他十分謙虛，坦承是因為面子掛不住，才會辭職，對這裡的工作環境，他十分喜歡；對總經理約他見面聊，他覺得很意外，很謝謝總經理的關心，當提到他拖稿的問題時，他完全承認這是他的問題，只是他不知道這件事影響這麼大。

總經理告訴他，如果他沒有遲交稿的問題，公司有考慮要升他，只是他拖稿太嚴重了，所以才被犧牲。

聽到這裡，他感覺非常意外，他認為遲交稿只是件小事，怎麼會影響到升遷呢？而且他說遲交稿這件事，他完全可以改正，只是他沒有意識到這件事的嚴重性，所以一直沒有改，對沒有改正延遲交稿這件事，他十分懊悔。

總經理覺得有必要再找編輯的主管了解狀況。主管表示，他告誡了該編輯許多次，也告訴過他這件事的嚴重性；他不改正，整個編輯檯都會受到影響。

總經理問主管：「你有說過這件事不改，會影響到他的升遷嗎？」主管回答沒有，事情進行到這裡，總經理確定主管有糾正，也有告誡對方，只是告誡的強度還不夠。

一個做了六、七年的編輯，竟然拖稿拖了六、七年，一直沒被糾正，這個主管絕對有問題，沒有負起做主管的責任，像這樣的劇情，比較合理的結果是給他三年的時間，就要改掉拖稿的習慣，至於這三年期間要怎麼糾正他，每一個主管都可以有自己的方法。

對主管而言，我的剖析是：

● 績效表現（Performance）：透過組織升遷計畫，改善部下績效表現，發展人才。

● 意圖動機（ Drive ）：指主管希望改善部下績效表現，發展人才，幫助企業成長的意圖動機。

● 習慣行為（Habit）：指主管明確指出錯誤，告知錯誤思維與行為可能會造成的影響後果，同時示範及要求正確有效的思考框架與行為。

● 抑制性的自我干擾（Inhibition ）：指主管無奈或迴避的念頭（ 覺得以前都說過了）。主管抑制性自我干擾的念頭，容易造成對於編輯的消極告誡，而非積極發展，對該企業高階主管而言，失去了一個不錯的人才。

換一個角度，對編輯而言，我的推論是：

● 績效表現（Performance）：指編輯在企業的績效表現與未來發展。

● 意圖動機（Drive ）：指編輯希望有效率地完成任務的意圖動機。

● 習慣行為（Habit）：指編輯的企劃及管理能力。

● 抑制性的自我干擾（Inhibition ）：指編輯「沒那麼嚴重吧」的心態，造成屢屢遲交的行為習性，不但無助於交出傑出成果，事後看來，反而成了阻擋自己升遷的絆腳石，加上「面子」問題，憤而離開自己覺得環境不錯的優質企業。

類似的案例屢見不鮮：

● 一位主管希望製造生產流程升級與優化，但總被急躁、自我中心，以及「事情做完就好」的迴避心態所累。

● 一位工作者自我期許成為高績效管理的主管，但是「做不到，就找藉口妥協」的心態，總是讓他半途而廢。

● 一位企業內的專家，一直希望取得該領域更高的專業認證，但「等有時間再說」的念頭，拖延了長年的夢想目標。

● 一位主管其實很希望能為公司做出貢獻，但是「又不是我的責任」的心態，總是讓他對公司的困境冷眼旁觀。

● 一位業務主管期許自己能有好的外語能力，可以在海外市場有傑出表現，但是「沒做到也不會怎樣」的念頭，讓他總是在關鍵時刻饒過自己，對自己手軟。

● 一位採購主管深知自己的職務，就是要在與供應商的議價中，為公司取得成本優勢，幫助公司獲利；

但當廠商代表面露難色時，腦海中總是浮現「不要太過分」、「大家好相處」的念頭，不再堅持立場，沒有持續要求廠商改善，總是在事件過後懊悔不已。

● 一位工作者常常浮現「我做不到」的念頭，讓他總是無法堅持下去。

● 一位主管知道必須培養自己的接班人，但是問題一來，總是產生「我做比較快」的念頭，明明應該是球場上指導球員改善工作效能的教練，卻變成下場打球的球員，這只證明他是位有才華的球員，但卻是個不敬業的教練。

● 一位團隊領導者明知自己有責任帶領團隊有效地解決問題，但是「只要客戶不吵，就先安撫一下就好」的心態，讓他遇到問題，總是只憑直覺反應，沒有進行分析問題、解決問題的企圖與流程行動，長期下來，導致客戶對該公司失去了信心。

● 一位資深的主管為自己設定強化時間管理的目標，但數月過後才發現，手機成癮才是導致失敗的關鍵，可怕的是，他手機成癮的狀況不是第一天才知道，但自身的慣性思維卻是設定一個新目標，容許自己仍然自在地使用手機，造成改變無效。

亞里斯多德說：「重複做的事造就了我們；因此，卓越不是一次行動，而是一種習慣。」心理學大師柯永河教授也給出了建議：「好念頭、好習慣多於壞念頭、壞習慣的人，容易得到他們想要的成功或幸福。」。刻意練習自我反思，才能更敏感地覺察會阻礙自己成功的思想或情緒。刻意要求自己將資源、注意力及行動都投入能獲得成果的正面因素，也就是持續擁有希望取得成功幸福的企圖動機，以及能培養交出傑出成果的好習慣。