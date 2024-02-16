龍年開喜台股創５紀錄

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台股開紅盤 祥龍戲六珠

甲辰龍年台股開紅盤創紀錄

甲辰龍年台股15日開紅盤大報喜訊，在外資以史上第五大買超562億元、鎖定權王台積電領盤帶領AI族群走揚下，以18,725點改寫史上最高紀錄，並引發市場關注11大驚奇。法人表示，隨著美日等主要股市不斷刷新高點、台積電ADR瘋狂溢價，加上美股改成「AI 5巨頭」領漲，以AI為主旋律的2024金龍年迎來新多頭時代。

台股在金龍年首個交易日締造五大歷史新紀錄：開紅盤的盤中與收盤同創歷史新高18,725點與18,644點；台指期早盤創歷史新高18,696點，夜盤盤中持續刷新至18,727點；台積電開盤跳至最高709元、收697元，大漲51元亦創新高；台股集中與櫃買市場市值同步創新高59.47兆元與5.92兆元；新春開紅盤首次出現12千金並連袂收紅。

美股費城半導體指數、輝達、美超微等在台股休市期間大漲，金龍年開紅盤全部反應在AI族群並締造三大話題，包括52檔、主要集中在AI相關如川湖等上市櫃公司股票漲停；50檔以AI供應鏈為核心如股王世芯-KY等個股刷新高，廣達有望挑戰第三大市值鴻海1.4兆元的地位；金龍年開紅盤大漲548點，寫連續四年農曆春節開紅盤大漲紀錄。

台積電在AI族群向上衝點燃小資追捧，帶動零股交易衝上107億元，成交股數6,351萬股，創開放盤中零股交易來最高；台積電單日零股成交量546萬股登榜首，ETF方面元大台灣50、國泰永續高股息成交量逾200萬股。

萬寶投顧董事長朱成志表示，美國四大主要指數在台股春節期間漲最多是費半指數，台積電ADR漲幅11％；台積電一檔市值18兆元，占整體台股上市櫃公司市值三成比重，且供應鏈形成周邊的IP高價股，ARM安謀三天內漲一倍，為全世界最貴的IP股；股王世芯-KY將問鼎4,500元天價，強者恆強。

第一金投顧董事長陳奕光分析，AI需求面在電子產業當中表現最明確，市場資金集中化，可留意報價上漲循環中的面板、輝達法說會前偏多操作AI伺服器、相關零組件。

統一投顧董事長黎方國指出，美元及美債殖利率低檔彈升，短線恐再陷通膨壓力削弱外資回補動能，但年前退場資金較多，4月前仍有資金回補行情，看好半導體、晶片、AI零組件、IP矽智財、主機板、摺疊機等類股。