台積電一馬當先 開盤飛躍700元

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五大利多續推升台積電

晶圓代工龍頭台積電開紅盤一馬當先，跳空直接躍過700元整數大關，盤中締造709元新紀錄、僅差1元即攻上漲停價710元，終場收697元。凱基投顧提五大理由，持續看多台積電後市；甫調升台積電股價預期至758元的摩根士丹利證券，亦成功拉響權值王新春第一炮。

市場15日關注焦點除開紅盤行情外，亦圍繞在先前買在台積電歷史高價688元的「大學長」能否順利解套。好消息是，台積電買盤踴躍，市場戲稱的「688T大學長」解套，開盤攻破700元大關，首度觸及7字頭更象徵台積電股價迎向新境界。

回顧台積電1月法說會後，樂觀派外資賦予目標價上移到750元位階，花旗環球、摩根大通、高盛、美銀、瑞銀證券都是台積電多頭護衛隊，中信投顧也把股價預期升到740元，隨台積電股價15日激情演出，離高檔目標價差距僅一根停板左右，未來是否有外資券商接棒上調預期，十分有看頭。

凱基投顧看好台積電五大原因：一、基本面強悍，2024、2025年獲利將分別有18％、16％的高度成長。二、台積電是AI大趨勢下最受惠的全球半導體製造商。

三、台積電將極大受惠美國今年開始的降息趨勢，降息將使美元貶值，外資流入台股而出現資金行情，台積電是外資資金行情買進的最重要標的。

四、對照2024、2025年每股稅後純益（EPS）預估值，台積電本益比也不過15～18倍，相較疫情前平均本益比21倍，或本益比區間上緣來看，物美價廉。五、降息趨勢將使股市出現評價調升行情，台積電也將受惠未來本益比評價、目標價調升的行情，雖開紅盤大漲到697元，仍具吸引力。

高盛證券將台積電列入「優先買進清單」，台積電的技術領先優勢，使其在全球晶圓代工占有60％市占；此外憑藉技術優勢與強大執行力，掌握半導體長期成長潛力，在5G、AI、高效能運算（HPC）與電動車領域。