上市櫃元月營收 59家寫新高

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上市櫃公司元月營收概況

上市櫃公司金龍年首張營運成績單出爐，合計達3.47兆元，月增5.15％、年增8.43％，創同期次高，且有59家公司寫新高，超越去年同期的30家。

據統計，上市櫃公司元月營收共3.47兆元，在未有農曆春節影響下，業績動能優於去年12月，改寫歷年來同期次高，僅低於2022年1月的3.58兆元新高紀錄，開出好采頭。

以個股表現來看，元月營收前五大公司為鴻海、台積電、和碩、文曄、廣達，合計營收共9,939.13億元，占整體營收比重約28.53％。前三大都達到千億元規模水準，台積電、文曄皆繳出年、月「雙增」佳績，鴻海、廣達、和碩則分別年減20.93％、19.02％及12.24％。

統一投顧董事長黎方國認為，台積電元月營收優於預期，因首季營收多認列於1月，農曆年前拉貨加持，今年將由AI帶動先進製程及先進封裝需求爆發，相關晶圓代工、封測、設備等營運動能較為正向。

另，上市櫃元月營收創新高家數增加共59家，電子族群營收創高個股奇鋐、技嘉、金像電、文曄等，集中在AI供應鏈；非電族群則有健喬、德麥、柏文等。

玉山投顧研究部資深協理湯麒國分析，以產業面看，AI帶來的機會尚處「初級階段」，那些個股占AI比重較高，即具有較大漲幅，如ARM、美超微電腦與輝達，具先進製程的台積電自然受惠其中，看好AI伺服器、AI PC、AI手機是未來科技業最大亮點。

上市櫃公司元月營收月增前三大族群為金融保險、百貨、汽車，月增率各為18.69％、10.17％、9.25％；年增前三大族群為玻璃陶瓷、金融保險、電子通路，年增率各為52.46％、42.14％、18.13％。

展望後市，2月營收年、月成長力道相對較為疲弱，但預估2024年上市櫃獲利年增18％，獲利水準可望逐季往上，下半年可迎來高峰，指數有高點可期。