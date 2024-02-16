證期業新春團拜 黃天牧以紅皇后論共勉

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金管會主委黃天牧15日出席證券期貨業新春團拜，致詞時以《愛麗絲鏡中奇遇》的「紅皇后論點」共勉，面對國際資本市場的激烈競爭，資金逐利而居，「惟有比別人更努力二至三倍，才能離開原點，超越別人。」

對台股過去一年優異表現及目前強化韌性的表現，黃天牧重申「不要自滿」，鼓勵所有證券期貨周邊單位，需要更加努力、精進，才能獲得外資信任。

黃天牧指出，資本市場過去一年無論在籌資金額、交易、市值與股價表現等方面均符合期待，證券周邊單位的資安及持續營運、創新及制度的調整與改革、多項永續基礎工程的建置與精進、零股交易活絡、推動永續發展行動發展方案、循序導入國際永續揭露準則、成立臺灣碳權交易所等，是大家共同努力的成果。

展望今年，他表示國際政經環境多變，需步步為營面對各樣的挑戰。金管會將以五大方向持續推動市場監理與資本市場發展：

一、強化韌性：持續強化資安、資訊、個資的基礎建設外，上市櫃各產業類股均衡穩定的發展亦為施政重點。

二、精進創新：因應未來經濟發展以創新為主軸，金管會將積極配合提供創新事業發行與交易制度的彈性，回應市場需求。

三、推動永續：持續敦促整體金融業，強化永續資訊揭露、推動碳盤查與查證。

四、落實普惠：今年底、12月初，零股交易撮合時間將進一步縮短並精進相關措施，以提升投資人的信心，發展台灣資本市場成為民眾投資理財最值得信賴的管道。五、邁向國際：推展台灣資本市場的成果，增進與國際資本市場的鏈結。