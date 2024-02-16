蔡宏圖：壽險業必須加速轉型

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金融大老金龍年新春團拜談話

龍頭金控金龍年的挑戰與機遇，國泰金控董事長蔡宏圖15日新春開工發信給同仁，提及未來兩、三年最關鍵挑戰，就是保險要順利接軌國際會計準則及新一代清償能力制度，必須加速轉型；且未來有四大課題，善用AI、台灣人口結構變化、氣候變遷及資安威脅。

壽險業2026年接軌國際制度進入最後倒數，蔡宏圖表示，未來兩、三年各項監理法規不斷調整精進，其中最關鍵的挑戰，就是保險業務如何順利接軌保險負債會計準測（IFRS17）及新清償能力制度ICS。離接軌日愈近，經營更須加速轉型。

無論經營管理思維、商品結構、客戶經營、投資配置及IT系統等，都要全面檢視，蔡宏圖強調：「轉型的挑戰未嘗不是一次經營全面升級的機會」，惟有洞燭機先並做足準備，才能引領產業順利接軌並創造新的契機。

邁入金龍年，蔡宏圖指出，大多數的國際展望皆預期通膨會較為趨緩，全球經濟與金融市場仍有波動，大環境正發生許多不容忽視的趨勢，包括生成式AI快速崛起，顛覆遊戲規則，如何善用AI以及如何監理；台灣人口結構變化，如何加速重整商業模式、面對超高齡社會；因應氣候變遷，身為金融業，需要在氣候金融扮演更關鍵角色，開始以淨零碳排為目標，思考綠色營運、能源轉型；在數位化時代，資安威脅從未消失，這是所有企業共同的課題。

蔡宏圖認為，在多元專業匯流的環境，已經沒有單一專業可以解決所有問題，唯有擁抱多元價值，加速跨界交流與協作能力，才有機會贏得先機與商機。要持續透過科技創新、企業永續兩大支柱，驅動成長，提供更好的服務與商品，不僅要努力達到公司的財務與營運目標，也需持續跨子公司協作，橫向串聯並擴展集團資產管理的實力，創造品牌綜效。

蔡宏圖最後傳達：「世界不停地往前走，我期待同仁新的一年勇敢向外探索，視未知為挑戰，視挑戰為契機，大家齊心協力，集聚眾人智慧，相信只要我們能夠一起，就能創造無限可能。」