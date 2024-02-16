永續可轉換公司債 第三季上路

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證期局15日公布，2017年起台灣永續債券發行金額逐年成長，去年底發行總額首破5千億大關，達新台幣5,319億元，年複合成長率達40％。金管會已開放第三季開始受理「永續可轉換公司債」的資格申請，讓永續債更多元化。

證期局副局長高晶萍表示，現行四種永續債，即綠色債券、社會責任債券、可持續發展債券、及可持續發展連結債券（SLB），綠色債券發展最早、金額最多，共120檔、達3,574億元，可持續發展債券38檔、金額達1,120億元。整體永續債券發行總額達5,319億元，成企業發展永續重要籌資管道。

金管會督導櫃買中心研議擴大範疇，如具轉換股權特性的永續債券，櫃買中心預計第三季開始受理永續可轉換公司債的資格認可申請，因到期時可轉換為股，對發行人資金規劃而言可以更加彈性，資格認可申請程序與永續債一樣。

金管會也督導櫃買中心，協助政府機關發行永續政府債券，建立永續政府債券的櫃檯買賣制度。台北市府1月10日發行三檔永續發展債，包括2年期債、金額6億元（利率1.21％）、3年期8億元（利率1.24％）、5年期11億元（利率1.25％），共25億元，支應捷運信義線、松山線所需；高雄市府1月12日發行一檔2年期、金額20億元、利率1.27％的綠債，用於捷運紅線、橘線所需。