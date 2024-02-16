呂桔誠：景氣穩健前行 公股力拚更好

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公股銀行力拚金龍年比去年更好。銀行龍頭臺灣銀行董事長呂桔誠15日在新春團拜時表示，龍年景氣預估是「穩健前行」，贊同主計總處對今年台灣GDP成長率3.3％的看法，臺銀今年獲利可確定會比去年好。

呂桔誠指出，過年期間與不少產業界人士會面，今年各產業會面臨不同機會和挑戰，整體而言就是「穩健前行」。

觀察過年期間餐廳翻桌率和訂位率、百貨公司人潮，認同主計總處預估今年經濟成長率3.3％可達標。

從新鈔兌領情況來看，看出比去年更升溫，呂桔誠說，從1月到2月14日止，臨櫃加上ATM提領共發出867億元新鈔，7天年假ATM提領更有近68萬次。

針對臺銀今年營運面，1月稅前淨利37.6億元，加上政策性負擔8.4億元，總賺46億元，是好的開始；逾放比維持0.086％，備抵呆帳覆蓋率1,696％，續優於本國銀行平均水準。此外，臺銀過去三年都達成房貸新承作「兩千金」的目標，今年相當有機會達成「兩千金」。

臺銀3月22日將設立日本福岡代表人辦事處，呂桔誠表示，在產業國際化布局上，致力提供一條龍、整合性的金融服務，辦事處會與日本當地領導銀行合作，在日合作夥伴為三井住友銀行（SMBC）、瑞穗銀行、三菱UFJ銀行等。

土地銀行董事長謝娟娟新春團拜時則肯定所有員工努力，去年稅前盈餘170.43億元、創歷史新高外，亦提出五大策略目標，包括授信均衡化、獲利多元化、人力優質化、業務數位化及落實永續經營，配合運用甘特圖定期追蹤、反饋機制動態調整策略方向，搭配即時獎勵制度等，期許今年再創佳績。